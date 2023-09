Daniel Sancho, o chef espanhol acusado de assassinar e desmembrar o cirurgião colombiano Edwin Arrieta na Tailândia, fez uma reconstituição do mediático crime às autoridades tailandesas. Detido desde 7 de agosto, o chef, que é filho do ator Rodolfo Sancho, regressou à villa para explicar às autoridades como terá cometido o crime.

O programa “Y ahora Sonsoles”, transmitido pelo canal de televisão espanhol Antena 3, teve acesso às imagens e transmitiu alguns excertos da reconstituição esta segunda-feira. Acompanhado de agentes da polícia tailandesa e de uma tradutora, o espanhol viu-lhe serem retiradas as algemas, para que tivesse maior agilidade na reconstituição dos movimentos.

O jornal espanhol La Vanguardia escreve que Daniel Sancho e Edwin Arrieta estariam a conversar dentro do quarto, quando teve início a suposta discussão.

Sancho terá atingido o cirurgião colombiano com um murro, que terá atirado o homem ao chão da casa de banho. De acordo com o relato do chef espanhol, de 29 anos, terá então aproximado-se de Arrieta, que terá reagido, mordendo o espanhol. “Puxei-o para mim, atirei-o.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de reproduzir o golpe que terá sido fatal para o colombiano, o chef explicou que, “em pouco tempo, tudo estava cheio de sangue”. Durante este relato, o espanhol diz que esteve cerca de duas horas sem fazer nada. Só mais tarde é que terá arrastado o cadáver para a casa de banho e ligado o chuveiro. “Abri o chuveiro para que a água levasse o sangue, porque havia muito sangue a sair. Liguei a água quente para que o sangue não coagulasse e ficasse agarrado”, cita o La Vanguardia.

Depois, explicou às autoridades que foi buscar sacos, uma serra e um machete. Num dos momentos, perguntou à tradutora se era “mesmo necessário” recorrer a uma faca para reproduzir os movimentos que fez para alegadamente desmembrar o corpo.

Daniel Sancho está detido desde 7 de agosto na prisão de Koh Samui, aguardando julgamento. Já recebeu a visita do seu advogado e da mãe, Silvia Bronchalo, que está na ilha tailandesa desde 17 de agosto. O pai do chef, Rodolfo Sancho, esteve no fim-de-semana passado na Tailândia para visitar o filho.

O jovem chef tem garantido até aqui que cometeu o alegado crime para “defender” a sua vida, acrescentando que Edwin Arrieta, o cirurgião de 44 anos com quem manteria uma relação sexual há cerca de um ano, o ameaçou e à sua família.