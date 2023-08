“Um dia saberão toda a verdade”. A garantia que Daniel Sancho Bronchalo dá à família deixa adivinhar detalhes por descobrir no caso que chocou a Tailândia e Espanha. Acusado de matar e desmembrar o companheiro durante uma viagem a dois para um conhecido destino turístico, o chef de 29 anos está detido no país estrangeiro, onde tem mantido contacto com a família, numa série de mensagens a que os meios de comunicação espanhóis tiveram acesso.

