Voltar a Lisboa depois de umas semanas fora obriga ao confronto renovado com notícias, desabafos e partilhas sobre habitação, higiene urbana, impostos e o modo de vida atual nas cidades (correção: em Lisboa como em muitos outros centros urbanos). Mais ainda quando decidimos ver os quatro episódios de “The Architect”, série norueguesa que explora estes e outros temas. Lisboa e Oslo são muito diferentes, mas particularmente a habitação gera questões e desafios com um tronco comum. “The Architect”, considerada a melhor série da última edição do Festival de Berlim, consegue em hora e meia explorar um problema real, num futuro que não parece assim tão distante, com problemas bem presentes, agravados apenas pela ideia “isto para a frente só vai ficar pior”. Nas entrelinhas, sabe-se que grande parte da cidade foi comprada por gente da Califórnia que não vive em Oslo, e que boa parte da construção tem origem nas mesmas pessoas, sem qualquer empatia por quem fica na cidade, a viver e a trabalhar.

Oslo é então um deserto. Não é suja como Lisboa, mas parece desabitada como se poderá imaginar Lisboa daqui a uns anos, se os turistas saltarem do barco da vida loca lisboeta. Em “The Architect”, a capital norueguesa é uma cidade sem foco. E é aí que entra a protagonista, Julie (Eilie Harboe), em frente a uma caixa multibanco futurista a ver se já consegue ter crédito para uma hipoteca. A resposta é negativa e se quiser falar com um gestor de conta — que quiser encontrar um toque humano — isso tem um grande custo. Julie é a arquiteta do título, mas não exerce a profissão. Trabalha num atelier de arquitetura, mas ficou presa como estagiária. Está há anos assim, ninguém alguma vez se ofereceu para a ver de outra forma. Ela bem tenta. Ganha pouco e o que tem é insuficiente para pagar uma renda de um apartamento que continua a ser aumentada pelo senhorio.

[o trailer de “The Architect”:]

