Depois da recuperação verificada em 2022, o número de consultas médicas hospitalares no SNS continuou a crescer no primeiro semestre deste ano e atingiu, em apenas seis meses, o número mais elevado desde que há registos. Assim, entre janeiro e junho de 2023, realizaram-se cerca de 6 milhões e 909 mil consultas nos hospitais públicos, o que representa uma subida de 6% em relação ao mesmo período do ano passado e um aumento ainda mais assinalável em relação ao último ano pré-pandémico, na ordem dos 10%. No entanto, dois hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo estão em contraciclo com a tendência nacional.

Segundo os dados do Portal da Transparência do SNS, consultados pelo Observador, nos primeiros seis meses de 2023 realizaram-se mais quase 400 mil consultas hospitalares nos hospitais do SNS do que no mesmo período de 2022 (quando tinham sido feitas 6 milhões e 516 mil consultas). A grande parte dos quase sete milhões de consultas realizados até junho de 2023 foram consultas de seguimento, ou subsequentes (na terminologia utilizada pelo Ministério da Saúde). Apenas 28% do total são primeiras consultas, uma percentagem em linha com a registada em anos anteriores.

