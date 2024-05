As gémeas luso-brasileiras que receberam, em 2020, o medicamente Zolgensma — à época o mais caro do mundo –, vão ter, esta tarde, uma teleconsulta no Hospital de Santa Maria, avança o Jornal de Notícias. A consulta vai realizar-se por ordem do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, que decidiu aceitar a providência cautelar interposta pelos pais das gémeas Maitê e Lorena.

O hospital tinha recusado a consulta de acompanhamento das crianças de cinco anos uma vez que alegava que era necessária a presença das gémeas em Portugal para a realização de diversos exames médicos complementares. Contudo, após uma providência cautelar interposta pelos pais, a juíza Sofia Marieiro decidiu que a consulta deve ser feita em formato digital.

Para justificar a recusa em se deslocarem a Portugal, os pais das gémeas alegam que as crianças tiveram “um agravamento no estado de saúde” no início de maio, sublinham a falta de segurança de uma viagem transatlântica e referem o que dizem ser a “exposição pública” e a “campanha de ódio” de que têm sido alvo em Portugal.

A consulta, que vai estar a cargo da Unidade de Neuropediatria, tinha sido agendada inicialmente de forma presencial para esta segunda-feira e, segundo o JN, visa uma observação do estado de saúde das crianças e tem como objetivo realizar um exame neurológico e proceder à avaliação da evolução da função motora após administração do Zolgensma.