Estava na Academia Socialista para falar de um dos seus temas prediletos — o combate à extrema-direita e aos populismos — mas acabou por vestir também a pele de conselheiro de Estado. Em Évora, Augusto Santos Silva comentou brevemente as polémicas da última sessão do Conselho de Estado, mas apenas para dizer que as fugas de informação sobre o que lá se passou são “graves” e uma “ofensa”.

“São uma ofensa ao Conselho de Estado e aos conselheiros”, atirou o Presidente da Assembleia da República, defendendo que o sigilo sobre o que acontece nas reuniões — que é regularmente quebrado, o que desta vez permitiu que fossem conhecidas as críticas que Marcelo Rebelo de Sousa teceu contra a governação e o silêncio com que António Costa lhe respondeu — é “uma questão de honorabilidade” do órgão e dos seus membros. Santos Silva, como o Observador tinha avançado esta quarta-feira, já tinha protestado contra as fugas de informação na pró

