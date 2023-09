“Embora saiba que o julgamento já o deu como culpado em duas acusações de violação e que as vítimas têm um grande desejo de justiça, espero que o meu testemunho sobre o seu caráter seja tido em consideração na sentença”. Danny Masterson foi condenado esta quinta-feira a 3o anos de prisão, por dois crimes de violação. Mas a sua família e amigos fizeram de tudo para impedir que passasse o resto dos dias atrás das grades.

Ashton Kutcher, 45 anos, e Mila Kunis, 40, o casal que se conheceu na série “That 70’s Show”, a mesma que deu fama ao ator, conhecido por ser membro da Igreja da Cientalogia, foram duas das 50 pessoas que encheram a caixa de correio do tribunal de Los Angeles, antes de ser conhecida a sentença.

A eles, juntaram-se familiares e amigos, incluindo Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith, colegas de Danny, na série “The Ranch”, de onde foi despedido após duas temporadas, quando foi acusado de abuso sexual, em 2017, na sequência do movimento #MeToo, que levou às denúncias contra Harvey Weinstein.

Nessa vez, o ator e comediante declarou-se inocente, afirmando que as relações tinham sido “consentidas”. Já no julgamento seguido das acusações de três mulheres, o acusaram de as violar na sua residência em Hollywood Hills, entre 2001 e 2003, acabou mesmo por ser condenado à pena máxima por violação.

Apesar de Ashton Kutcher, co-fundador da organização Thorn, que defende crianças vítimas de tráfico sexual, estar consciente do referido no início do artigo, confessa não acreditar que “ele seja um dano permanente para a sociedade e que a possibilidade de a sua filha ser criada sem pai seria, por si só, uma injustiça terciária”, disse, citado pela Variety.

A carta de Mila Kunis não fugiu muito da do seu marido, com quem está casada há oito anos: “Atesto com todo o coração o caráter excecional de Danny Masterson e a influência positiva que teve em mim e nas pessoas que o rodeavam. A sua dedicação a uma vida sem drogas e o cuidado genuíno que tem com os outros fazem dele um modelo a seguir e um amigo extraordinário”, escreveu.

Também Ashton Kutcher referiu o papel das drogas na vida do comediante, que foram várias vezes mencionadas no julgamento, tendo sido declarado que o arguido tinha drogado as suas vítimas, antes de as violar.

Só não caí na típica vida de drogas de Hollywood graças ao Danny. Sempre que encontrávamos ou interagíamos com alguém que consumia drogas, ele deixava claro que não seria uma boa pessoa para ser amiga. Estou-lhe grato por essa pressão positiva nos colegas”, declarou.

O julgamento começou em junho de 2020, quando Danny Masterson foi acusado de três violações. Em dezembro de 2022, o caso acabou por ser arquivado, tendo sido reaberto este ano. Para a decisão da sentença, foram consideradas apenas os testemunhos de duas mulheres, não tendo a terceira alcançado a unanimidade necessária por parte do júri para fazer parte do veredicto.