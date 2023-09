Os quatro primeiros classificados do último Campeonato, que por essa condição tiveram passagem direta à fase de grupos da Taça da Liga sem terem de fazer as duas primeiras eliminatórias da competição, ficaram a conhecer esta segunda-feira os adversários no acesso à Final Four da prova, que se irá realizar em Leiria.

Grupo A: Sp. Braga, Casa Pia e Nacional

Sp. Braga, Casa Pia e Nacional Grupo B: Benfica, Arouca e AVS SAD

Benfica, Arouca e AVS SAD Grupo C: Sporting, Farense e Tondela

Sporting, Farense e Tondela Grupo D: FC Porto, Estoril e Leixões

HERE WE GO ???? eis os resultados do sorteio na #AllianzCUP ???? A tua equipa calhou em que grupo e vai jogar contra quem?#LigaPortugal pic.twitter.com/6y5ApvMCk9 — Liga Portugal (@ligaportugal) September 11, 2023

A fase de grupos da Taça da Liga tem início marcado para o final de setembro (entre os dias 27 e 29), com os encontros Casa Pia-Nacional, AVS SAD-Arouca, Farense-Tondela e Leixões-Estoril. Só a partir da segunda ronda existirão encontros para os quatro primeiros do último Campeonato, com as datas à condição marcadas para 31 de outubro a 2 de novembro (segunda jornada) e 21 a 23 de dezembro (terceira jornada).

1.ª jornada: Casa Pia-Nacional, AVS SAD-Arouca, Farense-Tondela e Leixões-Estoril

Casa Pia-Nacional, AVS SAD-Arouca, Farense-Tondela e Leixões-Estoril 2.ª jornada: Sp. Braga-Casa Pia, Arouca-Benfica, Sporting-Farense e Estoril-FC Porto

Sp. Braga-Casa Pia, Arouca-Benfica, Sporting-Farense e Estoril-FC Porto 3.ª jornada: Nacional-Sp. Braga, AVS SAD-Benfica, Tondela-Sporting e FC Porto-Leixões

De recordar que, em 2022/23, o FC Porto conquistou pela primeira vez o troféu após vencer no jogo decisivo o Sporting por 2-0 com golos de Eustáquio e Iván Marcano. O Benfica continua a ser o conjunto com mais títulos na competição que consagra o “Campeão de Inverno” (sete), seguido do Sporting (quatro). Já ganharam também a competição o Sp. Braga (2013 e 2020), o V. Setúbal (2007) e o Moreirense (2017).