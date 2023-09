Os alunos da Universidade de Évora (UÉ) que exerçam cargos nos órgãos da academia vão passar a ver reconhecidas essas funções no suplemento ao diploma para incentivar a participação estudantil, revelou esta segunda-feira a reitora da instituição.

Esta é uma das medidas previstas pelo Plano Integral de Participação Estudantil da UÉ (PIPE-UÉ), que vai ser apresentado, na terça-feira, durante a sessão de abertura do novo ano letivo e receção aos alunos da academia alentejana.

O plano prevê um conjunto de medidas que visa, sobretudo, incentivar a participação dos estudantes na vida e na cidadania em diferentes aspetos”, indicou à agência Lusa a reitora da UÉ, Hermínia Vasconcelos Vilar.

Segundo a responsável, a elaboração do PIPE-UÉ assentou em quatro dimensões de participação: governo e gestão, académica e de qualidade, social, cultural e desportiva e igualdade e inclusão.

As medidas que integram o plano, salientou, “visam incentivar e consolidar esta participação, procurando chamar cada vez mais as novas gerações a esta participação nos órgãos, na vida cidadã e na cultura”.

No fundo, é dar enquadramento às novas gerações e uma componente muito importante na formação, que é a formação cidadã e a formação que visa a participação social e política dos jovens nas várias vertentes na vida em sociedade”, frisou.

Hermínia Vasconcelos Vilar adiantou que, entre as medidas previstas, está a criação de estruturas que monitorizem esta participação e o reconhecimento no suplemento ao diploma de todos os cargos exercidos pelo estudante nos órgãos da academia.

A realização de ações e campanhas de sensibilização para a importância da participação estudantil e de sessões de esclarecimento sobre as funções inerentes a cada cargo e os atos eleitorais são outras das iniciativas.

O PIPE-UÉ foi elaborado no âmbito do projeto STUPS (Student Participation Without Border (Participação Estudantil Sem Fronteiras, em português), integrado no programa Eramus+, que juntou outras universidades e instituições europeias.

De acordo com a UÉ, a apresentação do plano inclui o relato por parte de estudantes que se envolvem nas atividades da instituição e da comunidade, desde a representação em órgãos consultivos à participação social, cultural e desportiva.