Portugal ficou em quinto lugar nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática, no Rio de Janeiro, ao conquistar uma medalha de prata e três de bronze, anunciou esta terça-feira a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM).

Rafael Inácio, aluno do 12.º ano na Escola Secundária Mário Sacramento, em Aveiro, conquistou a medalha de prata.

Laura Muliar, aluna do 11.º ano na Escola Secundária de Ponte de Lima, Rui Rodrigues, do 12.º ano (Escola Secundária Diogo de Gouveia, em Beja), e Tomás Faria, (10.º ano, Colégio Moderno, Lisboa), arrecadaram as medalhas de bronze, segundo a mesma fonte.

A equipa portuguesa parte esta terça-feira do Rio de Janeiro, depois de ontem [segunda-feira] participar na cerimónia de encerramento. Além dos alunos, fazem ainda parte da equipa António Salgueiro, capitão de equipa, professor do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e Nuno Arala, tutor da equipa e ex-olímpico”, acrescentou a SPM, em comunicado.

Portugal participou pela primeira vez nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática em 1994 e, desde então, conquistou oito medalhas de ouro, 27 de prata e 44 medalhas de bronze.

A participação de Portugal na prova é organizada pela Sociedade Portuguesa de Matemática e a preparação dos alunos é assegurada pelo Projeto Delfos, do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra.

O Ministério da Educação, a Ciência Viva e a Fundação Calouste Gulbenkian apoiam a realização das Olimpíadas.