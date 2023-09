(Em atualização)

O Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) propôs esta quarta-feira ao Governo um conjunto de propostas para o próximo Orçamento do Estado que incluem a redução de um ponto percentual da taxa social única (TSU) a cargo do empregador, que atualmente é de 23,75%. Para que a medida não tenha impacto no orçamento da Segurança Social, propõem uma “compensação mediante transferência de um montante equitativo da receita do IVA”.

Os patrões voltam, ainda, à carga com a redução do IRC de 21% para 17% (e de 15% para as pequenas e médias empresas e small mid caps).

