O Ministério da Defesa turco informou este sábado que o seu exército matou “um elevado número de terroristas”, num ataque aéreo realizado entre quarta e sexta-feira no norte do Iraque contra alegados refúgios do proscrito Partido dos Trabalhadores do Curdistão.

“Durante a operação aérea levada a cabo na região de Gara, no norte do Iraque, de 13 a 15 de setembro, foram destruídos 31 alvos constituídos por grutas e armazéns”, refere um comunicado, publicado na conta da rede social X (antigo Twitter).

A nota acrescenta que “um grande número de terroristas foi neutralizado (mortos ou feridos)” no ataque da força aérea turca, com recurso a caças-bombardeiros.

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que se armou em 1983 com objetivos separatistas para a minoria curda da Turquia, é hoje classificado como uma organização terrorista por Ancara, União Europeia (UE) e Estados Unidos.

O Governo turco defende como legítimas as suas frequentes incursões militares no país vizinho para combater os guerrilheiros do PKK.

“Em conformidade com o nosso direito à autodefesa, previsto no artigo 51º da Carta das Nações Unidas, foram efetuados ataques aéreos contra alvos terroristas na região de Garra”, declarou o Ministério da Defesa da Turquia no seu comunicado, no qual também garantiu que “foram tomadas todas as precauções para garantir” que não houvesse vítimas civis nem danos a bens históricos.