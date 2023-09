José Gomes já não é treinador do Desportivo de Chaves, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, avançando que a SAD transmontana e o técnico chegaram a acordo para a cessação do vínculo existente.

“Informamos que, após a derrota frente ao Boavista, a administração da SAD e o treinador José Gomes reuniram e, por mútuo acordo, cessaram o vínculo existente entre ambas as partes”, lê-se em comunicado divulgado nas redes sociais.

Com cinco jornadas já disputadas no principal escalão do futebol português, o Desportivo de Chaves é a única equipa ainda sem pontos somados, ocupando o 18.º e último lugar da tabela classificativa, com cinco derrotas.

Apesar desta série de desaires, a SAD transmontana não deixou de agradecer ao técnico por “todo o profissionalismo e entrega que sempre empregou ao serviço do [Desportivo de] Chaves”.

José Gomes, de 53 anos, conta com um vasto currículo, que inclui passagens por clubes portugueses que disputavam o principal escalão como Rio Ave, Paços de Ferreira, União de Leiria e ainda as duas passagens pelo Marítimo, tendo orientado na II Liga Desportivo de Aves, Leixões e Moreirense.

Fora de Portugal, orientou Ponferradina e Almería, da segunda divisão espanhola, os ingleses do Reading, igualmente no segundo escalão, e duas experiências na Arábia Saudita, nomeadamente, no Al Taawon e Al-Ahli Jeddah.

O emblema transmontano, para já sem treinador, recebe o Estrela da Amadora, 15.º classificado, com quatro pontos, no domingo, às 15:30, em jogo a contar para a sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.