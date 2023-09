Mama Shelter

Rua do Vale de Pereiro 19, 1250-270 Lisboa. Todos os dias, das 7h00 às 1h30

Para uma viagem pelo mundo: depois de um verão cheio de música e sabor num dos maiores rooftops da capital, o Mama Shelter Lisboa recebe o outono com uma nova rotina de sabores para acompanhar a estação. Se às segundas-feiras o Dia da Pizza no Mama transporta qualquer um para Itália, com um menu à “boa maneira napolitana”, às terças-feiras a viagem faz-se até ao Peru. Todos os meses, o Mama oferece uma terça-feira especial, com jantares em homenagem à gastronomia do mundo. A primeira paragem é no dia 26, no país dos Andes, com um menu criado pelo projeto Las Cholas, da autoria de Valeria Olivaria: do Ceviche de Corvina ao Arroz Meloso de Mariscos, acompanhados pelas melodias da América Latina, o menu tem o valor de 42€. E porque “Mama loves the sound of music”, durante os meses de setembro e outubro o rooftop enche-se com os clássicos dos anos 70 e 80, às quartas-feiras a partir das 19h00, para a Mama Disco Fever. A música entra ainda pelo fim de semana a dentro com as noites ao vivo até sábado e os serões mais tranquilos a partir de domingo.

Bistro 100 Maneiras

Largo da Trindade 9, 1200-466 Lisboa. De 22 de setembro a 4 de outubro.

Para celebrar à la 100 maneiras: a festa faz-se à mesa com Ljubomir Stanisic no número 9 do Largo da Trindade, em Lisboa, e prolonga-se por vários dias. O Bistro 100 Maneiras celebra 13 anos de vida com 13 dias de festa, de 22 de setembro a 4 de outubro, e espera brindar de copos e pratos cheios. Com a chegada do 13.º aniversário, o momento é de recordar e, por isso, o Bistro — não Bistrô — quer trazer de volta cinco pratos clássicos que ao longo dos anos saíram do menu, mas que continuam bem presentes na memória gustativa daqueles que os saborearam. A decisão está nos clientes mas em competição estão clássicos como Pitas fonas com camarão, cogumelos, espinafres e pancetta, Sadinha santa, Bons fígados ou Piña Descolada. Também os cocktails vão ser ressuscitados para relembrar as combinações que marcaram a história da coquetelaria do Bistro. E porque não há festa sem presentes, e os clientes de Ljubomir Stanisic também estão de parabéns, o restaurante do Largo da Trindade vai oferecer um jantar para duas pessoas, com um menu especialmente preparado pela equipa de Manuel Maldonado e de Eugeniu Musteata.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Living Van Gogh Porto

Rua Nova da Alfândega, 4050-430 Porto. De terça-feira a domingo, das 14h00 às 18h30. Bilhetes entre 10€ e 14€

Para passar uma tarde com Van Gogh: com a imaginação e criatividade em destaque, a Living Van Gogh convida todos a embarcarem numa viagem imersiva pelo universo do famoso artista holandês. A tela é a Alfândega do Porto, onde, durante 1h15, os visitantes poderão mergulhar nas obras e mente de Van Gogh através de uma experiência de 360º com mais de 150 pinturas, sons e efeitos luminosos. Entre as atrações estão ainda atividades interativas e uma exposição em homenagem ao irmão mais novo do artista, Théo, que inclui a criação original a “Sinfonia de Girassóis” (com duração de oito minutos), que combina música, esculturas de girassóis gigantes, efeitos de luzes e o poema Última carta de van Gogh a Théo de Al Berto. Os bilhetes variam entre os 10€ e os 14€ e a exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo das 14h00 às 18h30.

Mateus Hotel

Independente Bica, Rua de São Paulo N. 91, 1200-275 Lisboa. Reservas: reservations@mateushotel.eu. Tel.: 912 302 197.

Para conhecer o primeiro “hotel dentro de um hotel”: instalado nos dois pisos superiores do recém-inaugurado Independente Lisboa-Bica, o Mateus Hotel já está pronto para receber hóspedes. Numa antiga pensão construída em 1849 na agitada Rua de São Paulo, este novo conceito de alojamento materializa-se com 13 quartos, incluindo quartos family and friends com capacidade para seis, um bar na escadaria, um restaurante e a Mateus Penthouse — dois quartos onde o palco está sempre preparado para receber eventos de várias correntes artísticas. Nas paredes, há obras de artistas do Manicómio, espaço criativo que usa a arte para romper o estigma da saúde mental. Para encher a barriga, a aposta do projeto foi o restaurante Bica-San, que serve petiscos portugueses com um twist japonês.

Residência João Rodrigues

Do Feito No Zambujal, em Alcoutim, a Morgado do Quintão, em Lagoa. De 22 a 24 de setembro. Bilhetes entre 80€ a 135€.

Para uma despedida do verão pelo sul: de ponto a ponto pelo país, a Residência João Rodrigues move-se para mostrar a Portugal aquilo que melhor sabe fazer com os produtos de cada região. Para os dias 22, 23 e 24 de setembro o destino é o Algarve, onde no primeiro dia o chef João Rodrigues convida Noélia Jerónimo para preparar um cozido à moda da região sul. O jantar tradicionalmente algarvio terá lugar no Feito No Zambujal, em Alcoutim, onde os enchidos e presuntos têm um lugar de destaque, e tem o valor de 80€ por pessoa. Para sábado, 23, a Residência move-se para sotavento até ao Morgado do Quintão, em Lagoa, onde João Rodrigues vai presentear os apaixonados pelo campo e gastronomia com um menu composto por seis pratos preparados com os produtos da região. O jantar tem o valor de 135€. A viagem termina no dia 24 com um almoço informal preparado num trabalho conjunto do chef João Rodrigues com Hans Neuner, do restaurante Ocean, em Porches. O bilhete é de 100€ e os convidados vão ainda poder aprender sobre a confeção da doçaria algarvia.

Paint in The Dark Lisboa

Praça Dom Luís I, 1200-148 Lisboa. De 22 a 24 de setembro. Bilhete entre 28€ e 30€

Para ser artista na escuridão: é com um pincel numa mão e um copo na outra que se mergulha no universo fluorescente do Rive Rouge nos dias 22, 23 e 24 de setembro. O bar do Cais do Sodré, em Lisboa, vai receber aquele que é um workshop de pintura às escuras com bebidas à mistura. O Paint in The Dark chegou a Lisboa para que amadores e pintores talentosos possam dar asas à imaginação e aprender diferentes técnicas de pintura durante 1h30, numa atmosfera iluminada por luzes neon, enquanto alternam entre pintar e apreciar a bebida de oferta. O preço da experiência varia entre os 28€ e os 30€. No fim, cada participante pode guardar a sua obra e exibi-la.

Seixo by Vasco Coelho Santos

Quinta do Seixo, 5120-495 Tabuaço. Dia 23 de setembro. Almoço a 60€

Para celebrar com memória e tradição: é à base da memória e dos sabores regionais que o Seixo vai comemorar o seu primeiro aniversário. O restaurante de Tabuaço, no distrito de Viseu, vai reunir clientes, amigos e família num almoço no dia 23 de setembro. Com o rio Douro e as vinhas velhas como pano de fundo, o Seixo convida todos a desfrutar de um ambiente descontraído ao sabor de um menu às mãos dos chefs Vasco Coelho Santos, Teresa Cruz, João Pupo Lameiras (Bacalhau) e Mauricio Ghiglione (Belos Aires) que tem como destaque os produtos locais e nacionais. Composto por cinco pratos e acompanhado pela harmonização de vinhos, tem o valor total de 60€.

Festa do Outono

Fundação Serralves, Rua Dom João de Castro 210, 4150-417 Porto. Dias 23 e 24 de setembro, entre as 10h e as 19h. Entrada livre.

Para dar as boas-vindas ao outono: a mudança de estação faz-se no Porto na habitual atmosfera, que liga a arte contemporânea, a natureza e a sustentabilidade, da Fundação de Serralves. Depois do Serralves em Festa, a fundação abre portas para receber a Festa de Outono onde durante dois dias os seus visitantes vão poder explorar as diversas atividades ligadas à biodiversidade. Do cinema à música, passando pelos workshops, mercados, leituras e exposições, o evento gratuito permite que se perca pelos jardins à medida que descobre e descodifica a arte aleada à paisagem. O cartaz completo pode ser consultado no site da organização.

Belvedere

Rua Frei Nicolau de Oliveira 100, 2750-319 Cascais. Todos os dias, das 19h00 às 23h00

Para uma viagem aos sabores de Itália: é com vista para o mar e à mesa da antiga casa do último rei de Itália que o restaurante Belvedere reabre portas para uma viagem gastronómica pelos sabores e saberes tradicionalmente italianos. Do mar e da terra, os visitantes vão poder provar um menu composto por opções como o triglie con finocchi e salsa di fegato (salmonete com funcho e molho de fígados), o cacciucco alla livornese (guisado de peixe e marisco à moda de Livorno), a tagliollini al tartufo (tagliollini trufado) ou a la lasagne alla portofino (lasanha de pesto). Para adoçar o final do jantar, se a vista sobre o oceano que banha a baía de Cascais não for suficiente, há opções tradicionais da cozinha italiana, sempre com um toque de elegância: a torta meringata al limone (tarte de limão e merengue), a pannacotta di vaniglia alla marmellata di rabarbaro (pannacotta de baunilha e compota de ruibarbo), ou o sempre bem-vindo tiramisu.

Veggie Fest Portugal

Rua de Gonçalo Sampaio 350, 4150-365 Porto. De 22 a 24 de setembro, das 10h30 às 19h00

Para os amantes de veggies: os verdes estão de regresso ao Porto para mais uma edição do Veggie Fest Portugal. Durante três dias o Shopping Cidade do Porto vai abrir portas para um evento onde a alimentação e a saúde mental e física são os protagonistas. A entrada é gratuita para todos os visitantes — vegetarianos ou não — e podem esperar dicas saudáveis, showcookings com personalidades conhecidas das redes sociais, palestras, um mercado ecológico, masterclasses e variados expositores relacionados com o vegetarianismo, saúde e sustentabilidade. E porque não é só de comida que o Veggie Fest é feito, há ainda atividades dedicadas ao exercício físico, como aulas de yoga, tai-chi e pilates. A programação completa pode ser consultada no site da organização.