O patriarca de Lisboa, Rui Valério, confirmou esta quinta-feira que já recebeu da parte do Papa Francisco autorização para dar início ao processo de seleção de nomes que poderão vir a ser bispos auxiliares de Lisboa.

“Já falei com o Papa acerca disso. E o Papa, então, deu-nos autorização para lhe apresentar três nomes de proposta para futuros bispos auxiliares”, disse Rui Valério aos jornalistas após uma sessão de apresentação do plano pastoral para a juventude do patriarcado de Lisboa, que decorreu ao fim da tarde desta quinta-feira num bar do Cais do Sodré.

“Convido-vos a todos para que comecemos a rezar em prol desse objetivo”, acrescentou. Em menos de um ano, a diocese de Lisboa perdeu toda a sua equipa episcopal, tradicionalmente composta por quatro bispos: um patriarca e três bispos auxiliares.

