O inglês Anthony Taylor vai arbitrar o jogo entre o FC Porto e o FC Barcelona da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões de futebol, na quarta-feira, informou esta segunda-feira a UEFA.

Taylor, de 44 anos e internacional desde 2013, terá como assistentes os compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn, enquanto no videoárbitro (VAR) estará Stuart Attwell, coadjuvado pelo alemão Bastian Dankert.

O jogo no Estádio do Dragão tem início às 20h00, já depois de se conhecer o resultado do outro jogo do Grupo H, entre Antuérpia e Shakhtar Donetsk, com início às 17h45 (horas em Lisboa). O FC Porto e o FC Barcelona, que conta com os lusos João Cancelo e João Félix, lideram o grupo, depois de terem vencido na ronda inaugural.

Em outro jogo da segunda jornada da Champions agendado para quarta-feira, entre os alemães do Leipzig, de Fábio Carvalho, e os ingleses do Manchester City, de Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, a UEFA indicou o árbitro Artur Soares Dias.

O português conta com Paulo Soares e Pedro Ribeiro como assistentes, Tiago Martins no VAR, apoiado pelo neerlandês Clay Ruperti, e Fábio Melo como quarto árbitro.