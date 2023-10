Um incêndio que deflagrou esta tarde num armazém de palha na localidade de Forcalhos, no concelho do Sabugal, está a mobilizar 20 operacionais, apoiados por seis viaturas, de acordo com a Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 14h45.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela disse à agência Lusa que não há registo de vítimas.

As chamas estão a ser combatidas por elementos dos Bombeiros Voluntários do Soito, do concelho do Sabugal, no distrito da Guarda.