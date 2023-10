O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta quarta-feira para laranja os avisos emitidos na terça-feira para os grupos Ocidental e Central dos Açores e colocou em amarelo o grupo Oriental, devido à previsão de chuva forte.

A passagem de uma superfície frontal fria com ondulações, com atividade moderada a forte, provocará um agravamento do estado do tempo em todo o arquipélago”, adiantou o IPMA em comunicado.

Neste contexto, “prevê-se precipitação forte, que poderá ser acompanhada de trovoada, a partir de amanhã (5 de outubro) nas ilhas dos grupos Ocidental e Central e a partir de sexta-feira (6 de outubro) nas ilhas do grupo Oriental”.

Espera-se ainda um aumento significativo da intensidade do vento, em especial nas ilhas do grupo Central, com rajadas na ordem dos 90 quilómetros por hora”, acrescenta.

O IPMA já tinha informado que as ilhas do grupo Ocidental (Corvo e Flores) iriam estar sob aviso amarelo entre as 15h00 desta quarta-feira e as 12h00 de quinta-feira, devido à “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.

Para o grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) o aviso amarelo era válido entre as 09h00 de quinta-feira e as 09h00 de sexta-feira.

Esta quarta-feira, para o grupo Ocidental, foi emitido aviso laranja (para vigorar entre as 00h00 e as 15h00 de quinta-feira) e amarelo (entre as 15h00 e as 24h00 de quarta-feira e entre as 15h00 e as 18h00 de quinta-feira).

Para o grupo Central foi emitido o nível laranja para o período entre as 15h00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira, e amarelo das 09h00 e às 15h00 de quinta-feira, das 06h00 às 09h00 de sexta-feira. O vento motiva outro aviso amarelo, das 06h00 às 24h00 de sexta-feira.

O IPMA colocou ainda o grupo Oriental açoriano (São Miguel e Santa Maria) em aviso amarelo, entre as 09h00 e as 24h00 de sexta-feira), devido a “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de três e é emitido em “situação meteorológica de risco moderado a elevado”, segundo o IPMA.

Já o aviso amarelo, o menos grave, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.