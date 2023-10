A apenas dois dias do casamento da filha dos duques de Bragança ultimam-se preparativos e a lista de convidados. O Presidente da Republica é uma presença confirmada já há bastante tempo, mas há outras figuras bem conhecidas do panorama político nacional que também vão estar presentes, como os autarcas Carlos Moedas e Pedro Santana Lopes e ainda antigos governantes, como Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. O primeiro ministro, António Costa, foi convidado mas, por motivos de agenda, não poderá comparecer.

O casamento da infanta Maria Francisca com Duarte de Sousa Araújo Martins marcado para as 15h00 do próximo sábado, dia 7 de outubro, deverá contar com mais de mil convidados no interior da Basílica de Mafra. Entre eles estão também outras figuras do panorama atual e passado da política nacional, como o Presidente do Governo Regional da Madeira, o Grão Mestre da Soberana Ordem de Malta e o antigo primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso.

Além dos presidentes das câmaras de Lisboa e da Figueira da Foz, vão estar também presentes os autarcas de Castelo de Vide e, claro, de Mafra. Este último terá categoria de ministro uma vez que, como explicou ao Observador o embaixador José de Bouza Serrano, um dos responsáveis pelo protocolo no casamento real, pela lei das precedências, quando se realiza num determinado concelho uma cerimónia, o presidente da câmara tem categoria de ministro.

No casamento dos atuais duques de Bragança, a 13 de março de 1995, estiveram presentes na cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos as mais altas figuras do Estado da altura, como o Presidente da República Mário Soares e o primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o antigo embaixador e chefe de protocolo no ministério dos Negócios Estrangeiros a organização dos lugares dentro da basílica é rígida e obedece a regras. O lado esquerdo do altar será mais importante do que o direito, porque é onde se lê o Evangelho e é deste lado que ficará a família e convidados da noiva. é aqui que ficará o Presidente da República, “num lugar destacado”, segundo Bouza Serrano. Do lado oposto do altar está a epístola e será o lado da família do noivo. Marcelo Rebelo de Sousa foi presidente da Fundação da Casa de Bragança durante anos, mas as atuais funções de Chefe de Estado não lhe permitem exercer o cargo.

A lista de convidados é longa e assim também deverá ser a sua chegada para a cerimónia, altura em que receberão o livro de missa com um marcador com a cor do sítio onde ficarão sentadas. Haverá voluntários para levar as pessoas aos seus lugares.

Quanto à realeza internacional, esperam-se convidados da casa do Liechtenstein, da família Saxe-Coburg Gotha, Orléans e Bragança (do Brasil), da família dos condes de Paris e parentes chegados de França e aristocracia da Europa, parentes e amigos que se dão regularmente com a noiva e os seus irmãos. Do Reino Unido e de Espanha não virão convidados reais, porque, como aponta o embaixador, também não há membros destas famílias da mesma geração da noiva, a infanta Maria Francisca. Assim como também não se esperam membros das casas reais do norte da Europa, como Suécia, Noruega e Dinamarca. Também são esperados, claro, membros da aristocracia nacional.