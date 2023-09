Mais habituado a ir a batizados reais do que a casamentos, José de Bouza Serrano conta que a única boda da realeza em que esteve presente foi precisamente a dos duques de Bragança, a 13 de maio de 1995, em Lisboa. Na altura estava a trabalhar em Bruxelas, no cargo de assessor do representante permanente de Portugal junto da União Europeia, e veio de propósito, chegando no próprio dia, mesmo a tempo da cerimónia por causa de uma greve de controladores aéreos. Já reformado das suas funções de embaixador e chefe de protocolo do Estado, mantém-se ligado à monarquia e o segundo casamento do seu extenso currículo de eventos da realeza será precisamente o da filha dos duques de Bragança.

No próximo dia 7 de outubro Bouza Serrano será convidado do enlace entre a infanta Maria Francisca e Duarte de Sousa Araújo Martins, mas também um orgulhoso membro da equipa que está a organizar o evento. Semanas antes do grande dia recebeu o Observador na sua casa para falar sobre os preparativos da próxima boda real nacional e falar sobre o protocolo e organização a que estas ocasiões obrigam.

“Um monárquico com serviços à República”

