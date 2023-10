Um homem de 45 anos ficou esta quinta-feira ferido com gravidade após ter caído enquanto trabalhava nas obras de prolongamento da Linha Amarela do metro, em Vila Nova de Gaia, indicou fonte da empresa.

“O que sabemos é que o trabalhador pertence ao consórcio que está a fazer a obra, sentiu-se mal, caiu e bateu com a cabeça nos carris”, disse à agência Lusa fonte da Metro do Porto.

As obras decorrem no novo Parque de Material e Oficinas, em Vila d’Este, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.A situação ocorreu cerca das 12h00.

A vítima foi assistida no local pelo INEM e transportado para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Gaia. À Lusa, a Metro do Porto apontou que será aberto um processo de averiguações.