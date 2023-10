Com uma grande festa marcada para este sábado, em Mafra, as festividades em torno do casamento real português arrancaram já esta sexta-feira. A casa de família dos Bragança, em São Pedro de Sintra, foi o cenário escolhido para um formato pensado para a juventude, e de receção a vários convidados estrangeiros. Um arraial popular, algures entre uma tenda elegante e um momento mais típico, marcado por uma atuação coroada com a chegada da noiva.

O evento começou pelas 18h00, com os convidados a serem recebidos pela anfitriã, Isabel de Herédia, e pelo noivo, Duarte Martins. Cerca de uma hora mais tarde, uma surpresa para o noivo no fim do cortejo: a infanta Maria Francisca a juntar-se ao grupo vestida de noiva do Minho. O conjunto brindou os presentes com uma primeira atuação. Seguiu-se uma pausa para a oferta dos presentes ao casal: vinho da adega cooperativa da Lourinhã, um pequeno moinho com o nome do rancho, e ainda uma t’shirt assinada por todos os elementos do grupo. Depois, foi a vez da noiva mostrar os dotes para a dança, alinhando no ritmo. Inicialmente a solo, por fim acompanhada pelo noivo. Um momento de convívio antecedeu o jantar, que arrancou por volta das 20h00.

Ao Observador, o chef Hélio Loureiro avançou detalhes do menu previsto para estes dois dias. Para o arraial, o destaque foi para uma eleição de produtos de origem nacional, com o porco bísaro ou as ostras da ria de Aveiro a ocuparem o devido lugar. A estes juntou-se uma mesa mesa bem recheada de pães, com referências várias, desde as regueifas de Valongo, ao pão de Favais ou ainda as opções alentejanas, queijos, pera Rocha e maçã de Alcobaça; e azeites variados, seja de Trás-os-Montes ou ainda de São Tomé e Príncipe, numa alusão à ligação de D. Duarte Pio a todas as antigas colónias.

No plano dos doces, há queijadas de Sintra, queijadinhas de São Gonçalo e a uma carrinha de gelados e sorvetes, feitos pelo chef Tozé Vieira, do Porto, com “produtos de origem portuguesa e frutos sazonais e locais”, como explicou o próprio.

Este sábado, depois da cerimónia na basílica de Mafra, que terminará pelas 19h00, São Pedro de Sintra volta a acolher algumas centenas de convidados, agora para o copo de água, a derradeira etapa dos festejos deste fim de semana.

