“E os pastéis de nata?”. Levantada por Isabel Herédia, a questão dá pistas claras sobre o fio condutor das festividades. Com os convidados a chegarem de várias partes do mundo num total de quase cerca de 1200 pessoas, o objetivo é que, durante dois dias, Portugal esteja bem representado à mesa — do porco bísaro de Bragança, à vitela de raça barrosã de Boticas, ostras da ria de Aveiro e, espante-se, pastéis de bacalhau, a ideia é que nada falte. A ocasião é, afinal, da maior importância: a sua filha, a infanta Maria Francisca, vai casar com Duarte Martins a 7 de outubro, na basílica do Convento de Mafra.

O calendário de festas da filha do meio, e única rapariga, dos duques de Bragança é extenso e composto por vários etapas. As festividades arrancam na véspera do casamento, a 6 de outubro, com um arraial pensado para a juventude. No dia seguinte, ainda em Mafra e logo depois da cerimónia religiosa, arranca o cocktail. O copo de água segue para a casa da família em Sintra e leva apenas um grupo mais restrito de convidados a provar o menu pensado por Hélio Loureiro, que, com um currículo vasto, é o chef consultor da SóCatering, empresa a cargo dos preparativos para os dois grandes momentos.

Não houve dilemas ou indecisões quanto a quem entregar a responsabilidade de preparar o festim. Já acostumado a comandar os banquetes da família, o chef mantém uma ligação próxima à Casa Real há décadas. Preparou, por exemplo, o jantar de apresentação do infante D. Afonso (o filho mais velho dos duques de Bragança), como príncipe da Beira, em Nelas, ou o menu do batizado do infante D. Dinis, no Porto. É, portanto, natural que tenha sido contactado logo após a marcação da data do casamento da infanta.

