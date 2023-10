O primeiro contacto com o ministro Fernando Medina sobre o Orçamento para o próximo ano deixou a oposição a queixar-se de insuficiências várias, a começar pela redução do IRS prometida e que adivinham estreita. Mas a crítica mais repetida à esquerda é antes pela parte do copo que está a vazar. O excedente orçamental previsto para este ano e o próximo são vistos como um mau sinal numa altura de emergência social e quando a crise está a chegar à classe média.

O ministro das Finanças não mostrou muito da proposta e, nas primeira reuniões, o PSD saiu mesmo de mãos a abanar sobre as perspetivas económicas sobre as quais o Governo está a desenhar o Orçamento. Só mesmo quando a Iniciativa Liberal saiu da reunião com Medina é que se soube que o crescimento deste ano ficará em linha com o previsto (aumentará entre 2,1% e 2,2%), mas para o próximo ano recuará para os 1,5%, com o ministro a repetir aos vários interlocutores da manhã que a responsabilidade é externa e que as dívidas de Itália e França estão a colocar a zona euro sob forte pressão. Além disso, o PAN acrescentou ainda que Medina espera que no próximo ano a inflação fique abaixo da previsão que tinha sido estimada (5,1%), detendo-se nos 4,6%.

Quanto ao saldo orçamental, o primeiro-ministro já tinha dado como certo o excedente deste ano e Medina confirmou-o aos partidos, dizendo que ficará, no entanto, abaixo de 1% do PIB. Para o próximo ano, a previsão do ministro é de um défice próximo do zero, segundo relatou no final da reunião o deputado João Cotrim Figueiredo.

