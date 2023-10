Alguns anúncios, várias pistas e uma ou outra reserva. Numa longa entrevista à TVI/CNN, António Costa reafirmou que o próximo Orçamento do Estado vai ter algum tipo de redução de IRS, mas continuou sem explicar em que moldes; em contrapartida, o socialista revelou que as contas públicas vão terminar com excedente, que o aumento de 6,5% das pensões vai mesmo acontecer, que o regime especial para não residentes vai chegar ao fim, que as rendas não terão o mesmo travão deste ano, e, pela primeira vez, que o salário mínimo pode ir além dos 810 euros.

Foram quase duas horas de entrevista, com perguntas da plateia pelo meio, e um primeiro-ministro a confessar-se “frustrado” com o assunto mais quente: o drama da habitação nos grandes centros urbanos do país. António Costa tentou esvaziar a onda de contestação generalizada, rejeitando existir uma frente compacta de ataque às suas medidas: “Os argumentos das pessoas que estiveram a manifestar-se ao direito à habitação são opostos aos do PSD e do Presidente da República”, argumentou o socialista.

A tentativa de colar-se às preocupações de quem reivindica (“Das manifestações todas, aquela em que me revi foi a deste fim de semana”, chegou a dizer) mostra a alta sensibilidade política do tema e o cuidado com que o Governo está a encarar os problemas na Habitação. Mas não só: foi também aí que Costa não conseguiu esconder o nervosismo e até a irritação com as perguntas que iam sendo feito.

