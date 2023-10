A Iveco Bus e a Hyundai Motor Company desvendaram na Busworld 2023, em Bruxelas, o primeiro autocarro eléctrico que resulta da parceria das duas empresas. Chama-se E-WAY H2 e é um veículo com 12 metros de comprimento que gera a bordo a electricidade que necessita, recorrendo a um sistema de célula de combustível (fuel cell) a hidrogénio de última geração fornecido pela Hyundai, que lhe permite percorrer “até 450 km em condições normais de funcionamento”.

Impulsionado por um motor eléctrico da Siemens de 310 kW, o E-WAY H2 possui quatro depósitos de hidrogénio no tejadilho que alimentam o sistema de fuel cell, o qual se encontra instalado no compartimento traseiro da viatura. Mas não é só isso. O autocarro da Iveco que tem 115 pessoas como loção máxima conta ainda com um conjunto de baterias FPT Industrial com 69 kWh de capacidade, igualmente desenvolvidas pela Hyundai. Este pack destina-se a actuar como extensor de autonomia e, para maximizar a eficiência, o E-WAY H2 usufrui do novo software da Plataforma de Controlo de Veículos Eléctricos (eVeCoP – electric Vehicle Control Platform), que optimiza a gestão energética.

Segundo o vice-presidente executivo e director do Negócio Global de Veículos Comerciais e Hidrogénio da Hyundai Motor Company, Ken Ramirez, o novo E-WAY H2 “espelha o forte compromisso” da marca em “acelerar a transformação líquida zero da indústria”. Ramirez lembrou que “a Hyundai tem sido pioneira e líder na tecnologia do hidrogénio há 25 anos e é um inegável líder mundial na mobilidade e no transporte comercial com células de combustível de hidrogénio”.

Por seu turno, o presidente da unidade de negócios de autocarros do Iveco Group, Domenico Nucera, descreveu o novo autocarro eléctrico a célula de combustível a hidrogénio como “um marco empolgante” na jornada da empresa rumo à sustentabilidade. O E-WAY H2 “demonstra como podemos, ao combinar os nossos trunfos, promover um sistema de transporte de passageiros que seja amigo do ambiente, ajudando a combater as alterações climáticas e a criar um futuro mais saudável para as gerações futuras”, declarou.