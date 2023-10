Infanta Maria Francisca e Duarte disseram o “sim” este sábado na Basílica de Mafra diante mais de 1.000 convidados. Ao longo da manhã, foram várias as personalidades que foram chegando ao convento, passando pelas muitas pessoas que esperavam os noivos no Terreiro Dom João V.

Como manda o protocolo, as senhoras proporcionaram um verdadeiro desfile de chapéus: dos mais simples aos mais vistosos, a cor não faltou. A acompanhar, estiveram ainda as jóias, a completar os vestidos, sobretudo curtos. Para os senhores, o dress code recomenda que usem “uniforme, fraque ou fato escuro” e estes não desiludiram.

Entre as presentes estiveram o músico José Cid, vários políticos como Durão Barroso, Paulo Portas, Pedro Passos Coelho ou Pedro Santana Lopes, a duquesa do Cadaval, Diana, acompanhada pela mãe, Claudine, e a filha, a princesa Isabelle d’Orléans. Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou presença, tendo, durante a cerimónia na Basílica de Mafra, ficando sentado junto da família da noiva. Marcelo ficou ao lado do infante Miguel Rafael de Bragança, do infante Dom Dinis, de Isabel de Herédia e de Duarte Pio de Bragança.

As festividades em torno do casamento real português arrancaram na sexta-feira. A casa de família dos Bragança, em São Pedro de Sintra, foi o cenário escolhido para um arraial popular pensado para os mais jovens, e também para a receção de vários convidados estrangeiros. Na festa, a infanta Maria Francisca juntou-se ao grupo vestida de noiva do Minho.