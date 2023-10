Ainda não teve Jayson Tatum e Jaylen Brown por opção técnica, já voltou a contar com outros pesos pesados da equipa como Al Horford, o reforço Jrue Holiday, Kristaps Porzingis ou Derrick White. Joe Mazzulla vai continuando a rodar o conjunto dos Boston Celtics nesta fase de pré-temporada e, na terceira partida frente aos Philadelphia Sixers, optou por deixar apenas os dois elementos mais consagrados de fora após rodar os seis jogadores previsivelmente com mais minutos ao longo da época no encontro anterior com os New York Knicks no Madison Square Garden. E se Payton Pritchard acabou por ser a grande figura, contribuindo com 17 pontos saído do banco para a vitória fora por 112-101, a “revelação” acabou por ser Neemias Queta.

Depois de ter feito a estreia em Nova Iorque com sete pontos e quatro ressaltos ofensivos em 13 minutos e meio que não foram mais pelo rápido acumular de cinco faltas, o poste português voltou a ser opção saído do banco e com números mais impactantes do que a partida inaugural: em 7.54 minutos, o antigo jogador dos Sacramento Kings chegou aos dez pontos, teve 100% de eficácia nos lançamentos (quatro de campo, dois da linha de lance livre) e ainda ganhou três ressaltos e fez duas assistências. Mais: quando esteve em campo, muitas vezes em duelo direto com Mo Bamba que trocou os Los Angeles Lakers pelos Sixers este verão, os Celtics tiveram um parcial positivo de 14 pontos que foi determinante para a vitória.

Neemias Queta vs. @sixers: 10 pontos

3 ressaltos

2 assistências

4/4 lançamentos de campo

2/2 lances livres

7 (!) minutos Quetão a mostrar serviço ????????pic.twitter.com/1idGJ7hUsx — Bola ao Ar (@bolaaoarpod) October 12, 2023

Da assistência inicial com um passe picado saindo da zona do garrafão para mais um lançamento convertido por Pritchard a dois alley-oops (o último a terminar com afundanço), passando pelo ressalto ofensivo que valeu mais dois pontos, Neemias Queta mostrou-se bem mais entrosado com a equipa e conseguiu números acima dos seus “adversários” diretos de posição ‘5’, como Luke Cornet (três pontos, um ressalto e três assistências em 14.42 minutos) e Wenyen Gabriel (quatro pontos e um ressalto em 8.28 minutos). “Uma prestação forte de Neemias Queta esta noite”, destacou a conta oficial dos Maine Celtics, equipa de Boston que está na G League e que poderá também recorrer ao português pelo contrato two-way que assinou.

???? A strong performance from Neemias Queta tonight. #BleedGreen pic.twitter.com/KAXOG2lc9b — Maine Celtics (@MaineCeltics) October 12, 2023

“É sempre complicado quando acontece uma situação como a que tive mas beneficiei de um bom sistema de apoio com a minha família e os meus amigos. Não demorou também muito tempo até ser chamado pelos Boston Celtics e quando atendi o telefone percebi que estava numa boa situação. É uma equipa habituada a ganhar, que luta pelo título e quero contribuir também esse aspeto. Quando se assina um contrato two-way nunca sabemos bem o que vai acontecer e temos de estar sempre preparados para todos os cenários. Mas senti que era desejado aqui e por isso estou muito satisfeito por fazer parte das duas equipas e agora é deixar que o tempo vá falando por si”, comentou Neemias à CLNS Media após o jogo em Nova Iorque.

Good to see Neemias Queta taking initiative in the halfcourt and greasing the wheels of the offense by orchestrating DHOs, eventually leading to an alley-oop pic.twitter.com/MH8IdcHM0Y — AlexHoops (@AlexHoops_) October 12, 2023

Em paralelo, e na mesma entrevista, o poste abordou também a questão de ser o único português na NBA, agora numa zona dos EUA onde a comunidade nacional é bem maior. “É sempre bom quando podemos representar a Seleção do país onde nasci e cresci. Temos muitas pessoas que olham para nós mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade ainda maior a nível daquilo que represento como jogador e no que acreditam em mim. Por isso, também não posso desiludir essas pessoas”, acrescentou o jogador de 24 anos.