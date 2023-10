Desvaloriza sondagens e apresenta-se como exemplo vivo de que “não têm um grande valor”, já que no seu caso indicaram que ia perder Lisboa e acabou a ganhar a autarquia a Medina. Em entrevista à SIC Notícias, esta quarta-feira, Carlos Moedas nega o desnorte do líder do PSD e assume que Luís Montenegro está a fazer um “excelente trabalho, não só de televisão e entrevistas, mas no país — está no terreno, de cidade em cidade”.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) diz que eleições europeias serão oportunidade para mostrar o seu apoio a Montenegro e garante que o PSD irá vencer, destacando que o partido tem os “melhores eurodeputados portugueses”. Questionado sobre a possibilidade de assumir a liderança social-democrata, Moedas garante: “O meu futuro é sempre o presente e o meu presente é a Câmara de Lisboa, tudo o que e fui na vida nunca o imaginei ou sonhei, hoje sou um homem satisfeito e estou a fazer um trabalho que é à minha medida”. E assegurou: “Vou ser presidente da Câmara a 100%, tenho um mandato a cumprir.”

“Luís Montenegro é a alternativa que o país tem, o PSD é o maior partido da oposição. É um homem que está a trabalhar todos os dias para o fazer e é nele que as pessoas vão votar”, reiterou o autarca, lembrando que os portugueses “estão muito cansadas deste Governo, que tem estagnado o país, com os serviços públicos a decair e hospitais a fechar”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.