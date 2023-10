Ainda não será este ano que Câmara Municipal de Lisboa e Fundação JMJ vão apresentar as contas com o pré-anunciado retorno financeiro do evento que trouxe o Papa Francisco a Portugal. Apesar de Carlos Moedas ter prometido fazê-lo várias vezes, a autarquia agora remete para a fundação que, por sua vez, explica que só no final do primeiro trimestre de 2024 estará em condições de apresentar a avaliação completa.

Depois de ter apresentado as despesas da autarquia com a JMJ — exercício que a oposição classificou como manifestamente “insuficiente” –, o Observador pediu ao gabinete de Carlos Moedas para divulgar os dados sobre o retorno financeiro que resultou da organização do evento. Em resposta, o gabinete do presidente da Câmara Municipal de Lisboa remeteu essa informação para a Fundação JMJ.

Ao Observador, fonte oficial dessa entidade explicou que o relatório final, a cargo do ISEG e da consultora PWC, só será apresentado no próximo ano civil, algures no “primeiro trimestre de 2024“, já que “os dados estatísticos necessários para realizar a avaliação completa só ficam completos nessa altura”. Ainda assim, salvaguardou a mesma fonte, haverá oportunidade para anunciar as estimativas desse retorno até ao final do ano.

