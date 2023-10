Dyson

Centro Colombo, Avenida Lusíada, 1500-392 Lisboa. Abre todos os dias, das 10h à meia-noite.

Secadores de cabelo, aspiradores, purificadores de ar e modeladores. O maravilhoso mundo do designer e inventor britânico James Dyson anda à conquista do mundo (um gadget de cada vez) e marcou pela primeira vez este mês território em terras lusas. Não sendo exatamente uma loja, este espaço estilo quiosque a que a marca chama de Mall Demo Zone fica no piso térreo do Centro Colombo apenas até setembro do próximo ano. O novo aspirador, Dyson Gen5 Detect, o secador Dyson Supersonic, o modelador Dyson Airwrap e o alisador Dyson Corrale estão por lá, bem como uma equipa de especialistas preparados para orientar os curiosos.

Cuerpo

Lapa 71, Loja 19, Rua Garcia da Orta 71, 1200-678 Lisboa. Abre de segunda-feira a sábado, entre as 10h e as 19h, e aos domingos, entre as 11h e as 17h.

Há um novo habitat em Lisboa onde convivem produtos e objetos que, até agora, não eram vendidos em Portugal. Pelas mãos da peruana Lucia Picasso, a Cuerpo ocupou mais um dos cobiçados cantinhos das galerias comerciais Lapa 71, e é por lá que se vai manter num registo temporário até ao final do ano. O 45 metros quadrados imaginados pelos arquitetos do XXXI Studio convidam a perder algum tempo num “espaço seguro” (como o descreve a fundadora) para conhecer as 30 marcas de produtos para a pele e cabelo, óleos, suplementos e produtos direcionados para a saúde sexual. A maquilhagem da RMS, as fórmulas à base de azeite da Wonder Valley, os sérus da Odacité, os sais de banho da Pursoma e os cuidados para a pele da Province Apothecary são alguns dos destaques expostos nas mesas cor de laranja da Cuerpo.

Zadig & Voltaire

Freeport Lisboa Fashion Outlet, Avenida Euro 2004, 2890-154 Alcochete. Abre todos os dias, das 10h às 22h.

A estreia da Zadig & Voltaire em formato outlet em Portugal aconteceu no Freeport de Alcochete. Às duas lojas que a marca francesa já tinha em solo nacional (uma em Lisboa e outra no Porto), soma-se este novo espaço de 316 metros quadrados com moda para mulher, homem e criança, sem faltarem acessórios e as famosas carteiras de pele com asinhas prateadas, aqui à venda por valores mais em conta.

Normal

Rua de Santa Catarina 382, 4000-446 Porto. Abre todos os dias, entre as 9h e 21h. / Campo Grande 3, 1600-082 Lisboa. Abre todos os dias, entre as 8h30 e as 21h.

Há quem lhe chame a grande rival da Tiger e tem estado, a pouco e pouco, a conquistar o seu terreno em terras portuguesas. A Normal soma e segue com a abertura de duas novas lojas — as primeiras de rua — que chegaram nos dias 12 e 13 de outubro à Rua de Santa Catarina, no Porto, e a Entrecampos, em Lisboa, respetivamente. A marca dinamarquesa foi fundada em 2013 com a promessa de vender “produtos absolutamente normais a preços anormais”, com cerca de 100 novidades a chegarem às lojas todas as semanas. O layout em labirinto, ao estilo, lá está, da Tiger, leva os clientes a percorrerem todos os corredores até chegarem à caixa. No país de origem, já conta com mais de 500 lojas próprias. Além da Dinamarca, está na Noruega, Suécia, Holanda, França e Portugal.

Zutto Design Store

Av. Rei Humberto ll de Itália, Marina de Cascais, loja 32 A/B , 2750-800 Cascais. Tel.: 213 900 846. Abre de terça-feira a domingo, entre as 10h e as 19h.

Atraídos pelo mar e pela envolvente do ponto emblemático da vila, Alexandra e Marco Briosa resolveram inaugurar a Zutto Design Store na loja 32 da Marina de Cascais. Os cerca de 52 metros quadrados interiores estão organizados entre vários momentos e ambientes, com peças de mobiliário, acessórios, fragrâncias para casa, arte, fotografia e iluminação de mais de 100 marcas para casas, hotéis ou escritórios. Lá fora, a loja estende-se em mais 50 metros quadrados de exposição de mobiliário de exteriores de projetos como a Gervasoni e a Vondom.

Isabel Marant

Avenida da Liberdade 186, 1269-050 Lisboa. Tel.: 214 096 899. Abre de segunda-feira a sábado, das 10h30 às 19h30.

Ainda em soft opening — e com uma inauguração oficial agendada para 26 de outubro — a primeira loja da Isabel Marant em Portugal está desde finais de setembro na Avenida da Liberdade, perto do Hotel Tivoli. Com cerca de 190 metros quadrados, a estreia da etiqueta de luxo francesa está a preparar um cocktail de celebração desta flagship store. Até lá, quem quiser já pode ir espreitando as propostas de vestuário, acessórios e calçado.

Scalpers

Centro Vasco da Gama, Avenida Dom João II 40, 1990-094 Lisboa. Abre todos os dias, das 10h à meia-noite.

Depois da abertura no CascaiShopping em finais de julho — a primeira na zona de Cascais —, a oitava loja da Scalpers em Portugal foi inaugurada no Centro Vasco da Gama. Com um espaço de 166 metros quadrados, fica no primeiro piso e já tem as propostas de outono para homem, entre casacos, malhas, polos, calças e sapatos. Além da linha casual, também há modelitos próprios para o escritório, incluindo acessórios para ir para o trabalho, como mochilas e sacos.

Karl Lagerfeld

Designer Outlet Algarve, Avenida Algarve, 8135-182 Almancil. Abre todos os dias, das 10h às 23h.

“Se atirar dinheiro pela janela, atire-o com alegria. Não diga ‘isto não se deve fazer’ — isso é burguês.” A frase é do lendário Karl Lagerfeld, que também dizia ter um “contrato vitalício” com a Chanel e com a Fendi. Recordadas algumas das famosas declarações o criador, resta informar que a marca homónima chegou em outubro ao Designer Outlet Algarve, numa loja de 190 metros quadrados. Com peças ao estilo rock-chic para mulheres, homens e crianças, a Karl Lagerfeld tem vestuário, acessórios, carteiras, artigos em pele, sapatos, perfumes e óculos.

+351

Rua Paiva de Andrade 1, 1200-443 Lisboa. Abre todos os dias, das 10h às 20h. Tel.: 211 379 398. Email: info@plus351.pt

Já estava na Rua dos Poiais de São Bento quando, em 2017, encontrou o antigo antiquário da Rua da Anchieta, no Chiado, e resolveu que era ali que ia abrir a primeira flagship store da +351. Chamou-lhe casa durante cinco anos até, em setembro deste ano, Ana Penha e Costa, a fundadora, concretizar a mudança que já se fazia adivinhar há algum tempo. A marca esteve sempre a crescer e precisava de um espaço maior, que lhe desse folga para expor uma gama de produtos alargada e o interesse de uma carteira de clientes em expansão. Agora, a +351 está junto ao Largo do Chiado, numa loja de teto arqueado, com mais luz e com os tijolos da traça original orgulhosamente à mostra. Isto, claro, sem esquecer as camisolas, T-shirts, bonés, meias, casacos e calças, tudo de algodão orgânico e 100% made in Portugal.

Kiabi

Seixal Retail Park, Rua da Estrada Nacional, 2840-014 Seixal.

Com uns impressionantes 1.300 metros quadrados, a 10.ª loja em Portugal da Kiabi chegou ao Retail Park do Seixal a 3 de outubro. A retalhista francesa apostou em secções separadas para toda a família, desde os recém-nascidos às propostas de maternidade, incluindo coleções de moda inclusiva com tamanhos que variam entre o XS e o 4XL. Fundada em 1978 para vender moda a preços baixos, tem hoje 579 pontos de venda em 25 países.

Laura Var

Amoreiras Shopping Center, Avenida Eng. Duarte Pacheco 48, 2770-129 Lisboa. Abre todos os dias, entre as 10h e as 23h.

Apenas à venda online, os cosméticos sustentáveis da marca portuguesa Laura Var dão-se agora a conhecer ao vivo até 31 de dezembro, mesmo a tempo de acompanhar toda a época festiva. Desde 1 de outubro, o projeto está num espaço temporário no piso 2 das Amoreiras, mesmo em frente à Jean Louis David, com propostas como o Caffeine Booster ou o CBD Booster — um sérum composto por 1% de canabidiol, substância presente na canábis. Quem passar por lá, vai encontrar os produtos de skincare e maquilhagem vegan com descontos de 10% em toda a gama.

Façonnable

Vila do Conde Porto Fashion Outlet, Avenida Fonte Cova 400, 4485-592 Vila do Conde. Abre todos os dias, das 10h às 23h.

Da Côte d’Ázur para o mundo, a Façonnable chegou este mês em registo de outlet ao norte do país. A nova loja da etiqueta francesa — fundada na década de 1950 na Riviera Francesa pelas mãos do reconhecido alfaiate Jean Goldberg — tem 150 metros quadrados e fica no Vila do Conde Porto Fashion Outlet. As peças masculinas de corte clássico já tinham espaço reservado no Freeport Lisboa desde 2019 e vêm, agora, reforçar a oferta do outlet de Vila do Conde no segmento masculino, explica numa nota de imprensa Conceição Monteiro, diretora de Leasing da VIA Outlets, juntando-se a marcas como a Hackett, Armani ou a Boss.

Zara

Alegro Montijo, Zona Industrial do Pau Queimado, R. da Azinheira 1, 2870-100 Montijo. Abre todos os dias, das 10h às 23h.

É muito metro quadrado de superfície — 2 mil, para sermos exatos. Depois de um período de obras para remodelação, a Zara do Alegro Montijo reabriu a tempo da rentrée com coleções para homens, mulheres e miúdos. Tem agora um ponto de recolha de compras online e caixas de pagamento automático para fugir às filas, inovação que a Inditex tem vindo a implementar em várias lojas. A estas novidades, somam-se uma zona de reciclagem de cartão para clientes e um contentor de recolha de roupa usada. Através da app, agora é possível navegar pela loja, consultar o stock disponível, reservar um provador ou recolher compras online em duas horas.

Longchamp

Centro Colombo, Avenida Lusíada, 1500-392 Lisboa. Abre todos os dias, das 10h à meia-noite.

A coleção de outono/inverno inspirada nas corridas de cavalos no famoso hipódromo da Longchamp é uma das novidades que acompanham a reabertura da loja do Colombo, no primeiro piso da Praça Central. A loja da marca de luxo tem agora uma área lounge, onde estão em destaque as peças da nova coleção, e que convida a descansar as pernas no sofá de veludo verde, assinado por Pierre Paulin. A coleção de carteiras de couro junta-se a uma vasta gama de acessórios, incluindo porta-moedas, lenços, bolsas para o telemóvel, e os sacos da icónica coleção Le Pliage.

Antique Porto

Centro Comercial Gaia Jardim, Avenida dos Escultores 119, 4400-139 Vila Nova de Gaia. Abre todos os dias, das 10h às 21h.

“Eternos apaixonados pelo que é belo, pela qualidade, pelo requinte e pela arte.” Assim se definem os responsáveis pela Antique Porto, loja de arte e antiguidades que inaugurou um espaço este mês no Centro Comercial Gaia Jardim, no Porto, com peças que vão do século XVII ao século XX. À sede na Rua de Nossa Sra. de Fátima, junta-se agora este espaço que reúne achados de decoradores, arquitetos, colecionadores e comerciantes de uma ampla carteira de clientes. Quem quiser, também pode espreitar a oferta na loja online da Antique Porto, que vai da arte africana às peças militares, entre louças, mobiliário, tapetes, pratas e bijuterias.

Stradivarius

Centro Colombo, Avenida Lusíada, 1500-392 Lisboa. Abre todos os dias, das 10h à meia-noite.

Como não há duas sem três, o novo conceito da Stradivarius — de seu nome Wave — estreou-se onde? No Colombo, pois claro. A decoração da nova loja de 500 metros quadrados segue a estética minimalista que tem estado tão em voga no retalho, concentrada principalmente em tons de branco, cinzento e bege, para que as “coleções sejam as principais protagonistas”, como explicam os responsáveis numa nota de imprensa. Uma das grandes novidades é a zona com as caixas de self-checkout e as caixas de devoluções, a que se soma o serviço Click & Collect. A loja tem ainda contentores do programa de recolha de roupa usada, com o objetivo de prolongar o ciclo de vida das peças que já não têm uso.