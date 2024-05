Espace Canelle

Marina de Cascais. Tel.: 924 389 823. De segunda-feira a domingo das 10h30 às 13h00 e das 14h00 às 19h30. Encerra à terça-feira.

O Espace Canelle tem um novo espaço e a morada é a Marina de Cascais. Para quem já conhecia a loja multimarca instalada nas arcadas ao fundo do jardim do Casino Estoril, este espaço será como uma continuação numa outra localização ao longo da linha costeira. Para quem não conhece, o Espace Canelle é uma loja fundada por France Ame-Balivet na década de 1980 dedicada a moda de prêt-à-porter feminina com uma oferta de marcas internacionais bem conhecidas. Entre roupa e acessórios há uma seleção de peças contemporâneas e de marcas como por exemplo Etro, Alberta Ferretti, Diane von Furstenberg, Philosophy, Simkhai, Destree, Max Mara, Eres, Lenny Niemeyer, Cecilia Prado, Gas Bijoux, Gustoko ou Di Gaia. Nestas duas lojas não se encontram só opções para o guarda-roupa. Para as restantes partes da casa também há alguns mimos em forma de acessórios, decorações e com aromas, como por exemplo as fragrâncias Acqua Di Parma, Etro ou Ortigia Sicilia. O novo espaço, à beira mar plantado, foi pensado para refletir o maio envolvente. As paredes em vidro deixam ver o colorido das peças expostas no interior, decorado em tons pastel e de forma a ser convidativo para as clientes.

Latitid

Cascaishopping, Estrada Nacional 9, Alcabideche. De segunda-feira a quinta-feira das 11h00 às 23h00, sexta-feira e sábado das 10h00 às 00h00.

Atualmente a roupa de praia está disponível todo o ano nas lojas e também no guarda-roupa, já não fica reservada à estação quente. No entanto, é quando o calor começa a aparecer que bate realmente a saudade dos fatos de banho e do cheiro a protetor solar. E foi também nessa altura que a Latitid decidiu abrir uma loja no centro comercial Cascaishopping, uma “flash store” vai estar aberta entre os meses de março e setembro. A marca de roupa de banho foi fundada pelas irmãs Marta e Inês em 2013, mas só no ano seguinte teve o seu primeiro espaço de venda físico. Passada uma década a marca cresceu e muito. Esta loja é a quarta e nela podem ser encontradas as novidades das várias linhas que existem atualmente: Swim, Roupa, Mini, Teen e Active. Ter um ponto de venda em Cascais era objetivo da marca há já algum tempo “e o CascaiShopping surgiu como a opção ideal”, afirmou Marta Fonseca em comunicado. “Além da conveniência de estar localizado num centro comercial, a escolha foi reforçada pelo feedback positivo das nossas clientes, o que nos deixou ainda mais confiantes na decisão.”

On

El Corte Inglés Lisboa, Avenida António Augusto de Aguiar 31, Lisboa. De segunda-feira a quinta-feira das 10h00 às 22h00. Sexta-feira e sábado das 10h00 às 23h30. Domingo das 10h00 às 20h00.

Atenção fãs do running (e da vida ativa no geral), a On tem um novo espaço em Portugal. A marca nasceu em 2010 nos Alpes suíços e desenvolveu por lá uma tecnologia para ténis de corrida. Atualmente já conquistou não só o público que corre em lazer, como quem corre profissionalmente, uma vez que calça milhões de atletas. A presença em Portugal está nas mãos da Bedivar, S.A. e começou em 2020, no ano passado terá batido recordes com um crescimento de 106%, segundo a marca dá conta, e agora abre um novo ponto de venda, desta vez no El Corte Inglés de Lisboa. A shop in shop no ECI Lisboa tem cerca de 34 metros quadrados fica na zona de desporto, mais precisamente no piso três do edifício. Está em exposição a a linha de calçado e acessórios, com modelos de Running, Outdoor, Ténis, Treino,e Lifestyle. O espaço conta também com vestuário, focado em running e lifestyle.

Raquel Poço Jewellery

Rua do Sacramento a Alcântara , nº 64, Lisboa. Tel.: 916 510 259 (dias úteis das 9h às 17h). E-mail: geral@raquelpocojewellery.com. De segunda a sexta das 12h00 às 19h00 e sábado das 10h00 às 13h00.

A loja não é propriamente nova, já tem as portas abertas em Alcântara desde fevereiro, mas como ainda não a tínhamos trazido aos nossos guias de novos espaços, apanhamos boleia da nova coleção da designer da joias. (R) construção é uma coleção composta por 12 peças, colares, brincos, anéis e uma pulseira em prata 925 e prata 925 com banho de ouro. Antes de ser designer de joias, Raquel foi fisioterapeuta e professora de pilates. Na ginástica da criação de joalharia desde 2017 gosta de se inspirar no quotidiano e a mais recente coleção teve como ponto de partida as memórias de verão e como ponto de chegada elementos que nos lembram a estação quente, como por exemplo as conchas e os caranguejos e luminosidade dos metais. A loja reflete o carácter orgânico que inspira as coleções, com elementos da natureza e a beleza das suas imperfeições composto para darem o protagonismo às joias.

Benamôr

Rua do Loreto, nº6, Lisboa. Tel.: 210 155 541. De segunda-feira a quarta-feira e sábado das 10h00 às 20h00. Quinta-feira e domingo das 10h00 às 19h00.

A mais recente loja Benamôr abriu ao público no final de março e logo se tornou a loja principal da marca. Terá sido o facto de ser a maior? Ou talvez de ser uma montra da variada oferta da marca? Ou terá sido por ter morada numa das zonas mais concorridas de Lisboa, o Chiado? Pouco importa quando se entra no espaço. Segue a regra do interior colorido de outras lojas e esta está pintada num fresco tom de verde menta e também cheia de produtos que apetece experimentar e cheirar. A marca não está longe das suas origens, uma perfumaria de luxo no número 200 da Rua Augusta, que abriu há quase 100 anos. Hoje a Benamôr já não está lá, mas está em vários outros sítios da cidade de Lisboa, e também em Oeiras e no Porto.

Fora

Rua Coelho da Rocha 102 B, Campo de Ourique, Lisboa. Tel.: 926 193 523. E-mail: campodeourique@fora.pt.

E vão cinco… lojas. O novo espaço da Fora está localizado em frente ao mercado de Campo de Ourique, neste bairro da capital tão conhecido por ser residencial e recheado de comércio de rua. “Esta nova loja é especialmente marcante para nós, porque aproxima-nos ainda mais dos lisboetas e restantes residentes do bairro, e reflete o nosso compromisso contínuo em oferecer excelência na qualidade e no design”, segundo o fundador da marca, Miguel Barral, em comunicado. A marca de óculos está a celebrar este ano o seu 10º aniversário a desenhar e produzir óculos de sol para aproveitar a vida ao ar livre, como o nome dá a entender. Nesta nova loja é possível encontrar a coleção completa de óculos e também serviços, como consultas de optometria, corte e montagem de lentes, customização de óculos e reparação de armações.

Steve Madden

Cascaishopping, Estrada Nacional 9, Alcabideche. De segunda-feira a quinta-feira das 11h00 às 23h00, sexta-feira e sábado das 10h00 às 00h00.

O ritmo da Steve Madden em Portugal regista quatro anos, três lojas e vários pontos de venda. Depois do NorteShopping e do Vasco da Gama, é no Cascaishopping que está a loja mais recente. O centro comercial de Cascais está cheio de novidades e aqui fica mais uma. O espaço no piso um tem 78 metros quadrados, paredes em mármore, apontamentos em dourado e texturas em madeira a definirem um cenário que traz um pouco da Nova Iorque que inspira a marca. Por esta altura as estrelas da loja já são as novidades primavera/verão que a marca tem para mostrar, com a versatilidade e a descontração como princípios obrigatórios. Neste espaço dedicado aos acessórios há ténis, sandálias rasas e saltos altos e carteiras.

Loja das Meias

Avenida Valbom, nº 4, Cascais. Tel.: 214 820 375, 912 435 930. E-mai.: cascais@lojadasmeias.pt. De segunda-feira a sábado das 10h30 às 19h00

Comecemos por confessar que há nesta loja uma pequena batota. Ela, na verdade, não é nova, está neste espaço há cerca de três décadas, mas teve uma remodelação tão grande que quase podemos dizer que só se manteve a morada. Segundo o bisneto do fundador da marca Loja das Meias, Pedro Miguel Costa, esta renovação deve-se a uma “crescente procura por produtos de luxo”, pelo público nacional e estrangeiro pode ler-se em comunicado. A renovação do espaço tem assinatura do atelier de arquitetura Cardinali & Gazzabin Architects, a luz é a protagonista deste projeto e as montras passam agora a ser também janelas que ligam o interior ao exterior. Do lado de dentro destacam-se as cores suaves, texturas metálicas e acabamentos feitos por artesãos italianos. A loja tem três pisos. No rés-do-chão estão expostos acessórios de várias marcas. A varanda está reservada às marcas como Jacquemus e JW Anderson. No primeiro andar marcas como Balmain, Givenchy, Pucci, Courréges, Loewe, Celine, Dolce & Gabbana e Zimmermann têm lugares cativos. No segundo andar a moda torna-se mais alternativa e o ambiente acompanha. É aqui está uma parte de um painel criado por Querubim Lapa. A obra data chama-se “A mulher e a moda” e foi feita para a Loja das Meias do Rossio em 1960, em 2016 foi para a loja da Avenida da Liberdade.

New Balance

Centro Comercial Colombo, Avenida Lusíada, Lisboa. Todos os dias das 10h00 às 00h00.

Algures entre o desporto e o lifestyle, ou seja, entre o exercício e o simples prazer de usar peças desportivas está o amplo terreno de exercício dos clientes New Balance. A marca norte-americana tem nova morada em Portugal e é no centro comercial Colombo que coloca esta nova loja entre a sua oferta premium. Localizado no segundo piso, perto dos cinemas e com outras lojas de desporto como vizinhas, este espaço, com cerca de 110 metros quadrados, vem estrear o novo conceito de loja New Balance em Portugal. “Uncommon Common” implica uma disposição não convencional dos artigos e o foco no consumidor, quem entra vai logo notar nos assentos no centro da loja.