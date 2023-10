Portugal, já apurado para o Euro2024 de futebol, joga esta segunda-feira na Bósnia-Herzegovina com o objetivo de assegurar a conquista do Grupo J, com o empate a ser suficiente, e de continuar a sonhar com uma qualificação 100% vitoriosa.

Perante um adversário que ainda procura a sua primeira presença num Campeonato da Europa, a seleção lusa joga em Zenica, a 70 quilómetros de Sarajevo, após o triunfo de sexta-feira por 3-2 sobre a Eslováquia, no Porto, que assegurou a nona presença lusa na fase final dessa prova, e oitava consecutiva.

Após um jogo intenso no Dragão, com muita chuva à mistura, Portugal volta a ter teste bem difícil no velhinho Estádio Bilino Polje, um recinto que causou muitas dificuldades para o lado luso nas duas vezes que lá foi parar, primeiro em 2009 (vitória por 1-0 no play-off para o Mundial2010) e depois em 2011 (0-0 no play-off para o Euro2012), sempre com um ambiente bem hostil vindo das bancadas.

Em caso de triunfo, o selecionador Roberto Martínez alcança um registo inédito de oito vitórias seguidas em jogos oficiais da seleção nacional, superando o recorde de sete de Fernando Santos, obtido no caminho para o Euro2016.

Após sete rondas, a equipa lusa segue totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 21 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 11, seguido de Bósnia, com nove, e Islândia, com sete. O Liechtenstein continua sem pontos.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.

O Bósnia-Portugal, da oitava jornada do Grupo J, está agendado para as 20h45 locais (19h45 em Lisboa) e terá arbitragem do turco Halil Umut Meler.