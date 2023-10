Britney Spears revela em autobiografia que abortou quando namorava com Justin Timberlake

No livro, Spears revela que a gravidez surgiu de forma inesperada, mas que a recebeu de braços abertos. “Foi uma surpresa, mas para mim não foi uma tragédia. Amava o Justin, e sempre achei que um dia íamos ser uma família. Isto seria apenas muito mais cedo do que esperava”, escreve a cantora.

O entusiasmo não terá sido partilhado por Timberlake que, de acordo com o excerto publicado, terá influenciado a então-namorada a decidir não prosseguir com a gravidez:

O Justin, decididamente, não ficou feliz com a gravidez. Disse que não estávamos prontos para ter um bebé nas nossas vidas, que éramos demasiado novos. (…) Se dependesse só de mim, nunca teria [abortado]. Mas o Justin tinha a certeza de que não queria ser pai”.

Numa outra passagem, Spears descreve a experiência do aborto como “uma das mais agonizantes experiências” da sua vida.

Depois de se separarem, em 2022, os dois acabariam por ter filhos, fruto de relações diferentes. A cantora foi mãe de de dois rapazes com Kevin Federline; já Timberlake teve dois filhos no casamento com a atriz Jessica Biel. Até ao momento, o cantor ainda não comentou as revelações contidas no livro.

Mantida em segredo durante quase duas décadas, a notícia tem levado vários fãs a procurarem indícios que pudessem ter aludido ao longo dos anos para o aborto. Entre as possíveis “pistas” que mais rapidamente ganharam notoriedade nas redes sociais está o videoclipe de Everytime, lançado em 2004.

A música, escrita por Spears após o fim do relacionamento com Timberlake e cujo vídeo alude à relação entre ambos, inclui perto do final uma cena em que a cantora, depois de se suicidar, aparece a cantar numa ala de hospital onde, atrás de si, uma mulher acaba de dar à luz uma menina.

O videoclipe de Everytime:

A publicação da autobiografia de Spears surge quase dois anos depois do fim do polémico acordo de tutela que manteve a artista sob supervisão do pai durante quase 13 anos, entre 2008 e 2021, terminado por ordem judicial após ter sido dado como provado que limitava severamente a sua autonomia.

A Mulher Que Há em Mim promete, de acordo com a descrição da editora, revelar “pela primeira vez, o incrível percurso de vida e a força interior de uma das maiores artistas na história da música pop”.