“Não. Outra vez não.” A expressão gravada numa t-shirt de cor escura, com caricaturas do cabelo e gravata vermelha característica do ex-Presidente norte-americano Donald Trump, vestida por um sorridente Tom Hanks, aparentava ser uma clara manifestação contra a reeleição do candidato republicano na corrida à Casa Branca.

Esta imagem, que parece ter começado a circular nas redes sociais em janeiro deste ano, rapidamente se tornou viral, acompanhada por um coro de críticas, por um lado, e apoio, por outro lado, à posição que o protagonista de Forrest Gump e Resgate do Soldado Ryan teria sido assumido contra o antigo líder norte-americano. No entanto, basta uma rápida pesquisa através de uma ferramenta de pesquisa reversa de imagens para perceber que esta não tem origem em fontes fiáveis.

A fotografia aparece em vários sites não oficiais, nalguns casos sites de venda de produtos de merchandising. É o caso do “taylorswiftshirt.store”, que, como promoção, mostra fotografias do ator e da cantora norte-americana a usar a t-shirt com a mensagem anti-Trump.

É certo que Tom Hanks já expressou no passado a sua oposição a Donald Trump e chegou, inclusivamente, a fazer uma doação para a campanha presidencial do atual líder norte-americano, Joe Biden, em 2019. No entanto, a fotografia em causa não aparece em nenhuma das suas redes sociais oficiais, quer no X (antigo Twitter), quer no Instagram. À AFP, um profissional que analisa este tipo de imagens disse mesmo, depois de verificar o conteúdo através da ferramenta InVid WeVerify, que o logótipo da t-shirt foi adulterado.

Também é possível encontrar uma imagem do ator, em tudo semelhante, mas com uma frase diferente. “Quem matou o Isaac Kappy?”, lê-se, numa aparente referência à morte do ator e músico norte-americano, que morreu com 41 anos. Essa fotografia foi divulgada no X a 24 de janeiro, tendo o autor da publicação admitido que manipulou a legenda: “Editei o texto na t-shirt dele através do Photoshop! Usei [a fonte] Comic Sans, por favor parem de ser tão ingénuos.”

Esta não é, de resto, a primeira vez que corre a alegação de que o ator usou uma camisola com uma mensagem anti-Trump. Em 2018, circularam imagens com a frase: “Eu ia mascarar-me como apoiante do Trump no Halloween, mas a minha cabeça não cabia no meu rabo.” Na altura, vários fact checks deram conta que a fotografia, que tinha sido captada durante as gravações do filme “Larry Crowne”, era falsa e que a frase tinha sido editada por cima da t-shirt branca que usava.

Não há nada que prove que a imagem de Tom Hanks com uma t-shirt anti-Trump é verdadeira. O ator não divulgou nas suas redes sociais qualquer fotografia com a camisola, que apenas aparece em sites dúbios e como forma de promoção para a vender. Outras fotografias nesses sites mostram outras personalidades norte-americanas, incluindo a cantora Taylor Swift, com a mesma camisola.

