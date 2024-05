Acontece sempre na primeira segunda-feira de maio e é o evento em que todos querem estar, mas a que só as mega celebridades têm acesso, invariavelmente vestidas de forma extravagante pelos maiores criadores de moda americanos — em traços largos, eis a Met Gala, o evento anual de beneficência que decorre à noite, no Museu Metropolitano de Arte, na Quinta Avenida, em Nova Iorque.

Presença habitual na passadeira vermelha, Rihanna teve de faltar à edição de 2022, que aconteceu a 2 de maio, onze dias antes de nascer de nascer Rza, o primeiro filho da cantora e do também músico A$AP Rocky.

Mas a Vogue, que nesse mês tinha justamente Rihanna na capa, grávida em fim de tempo, fotografada pela também famosa Annie Leibovitz, não quis que a cantora ficasse de fora. Em jeito de homenagem, pegou na imagem escolhida para a capa da revista, uma foto de corpo inteiro, de perfil, e a partir dela contratou uma equipa de designers digitais que criou um vídeo, em que Rihanna surge em versão estátua de mármore, exposta em plena ala da coleção de arte Grega e Romana do Met.

shut down the met in marble! what’s more gilded than that? Lol! Thank you @metmuseum and @voguemagazine for this historic tribute! y’all bad for this one! pic.twitter.com/NawYMd0RpL

— Rihanna (@rihanna) May 3, 2022