O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) rejeitou, esta quarta-feira, com veto norte-americano, o segundo projeto de resolução a votos esta semana exigindo “pausas” nos confrontos em Gaza para permitir o auxílio humanitário sem entraves.

A resolução, proposta pelo Brasil, foi rejeitada após o voto contra dos Estados Unidos, tendo recebido ainda 12 votos a favor e duas abstenções dos 15 Estados-membros do Conselho de Segurança. No final da votação, o Brasil lamentou a falta de ação do Conselho de Segurança sobre a situação em Gaza.

Até ao momento, o órgão da ONU responsável por manter a paz e a segurança internacionais não conseguiu tomar uma posição sobre o ataque mortífero do Hamas a Israel, a 7 de outubro, ou sobre a resposta israelita, com um bloqueio a Gaza e ataques aéreos que, segundo fontes palestinianas, fizeram 2.750 vítimas mortais.