Um homem de 55 anos foi detido no aeroporto de Faro por suspeitas de tráfico de droga, quando se preparava para viajar para o Reino Unido com 10 quilos de haxixe, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) adianta que o suspeito se preparava para viajar sozinho, “dissimulando diversas embalagens distribuídas por diferentes partes do corpo”.

O homem, com antecedentes policiais e judiciais por crimes violentos e tráfico de estupefacientes, tinha também consigo dinheiro, em notas do banco do Reino Unido.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, em Faro, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação prossegue a cargo da PJ, conclui a nota.