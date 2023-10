O Google introduziu uma série de melhorias no Maps, recorrendo à Inteligência Artificial (IA). O objectivo é tornar a experiência de navegação mais imersiva e completa, ajudando a encontrar mais facilmente o destino correcto, bem como atingi-lo de forma mais rápida, fornecendo simultaneamente mais informação e mostrando ainda em detalhe imagens do local a que se dirige.

Graças à IA, o utilizador pode agora tocar numa foto e pedir para ser conduzido para esse local, além de poder realizar pesquisas próximas do local em busca de máquinas multibanco, cafés, restaurantes ou transportes públicos com o novo Lens in Maps, que já está disponível internacionalmente em mais de 50 cidades.

Os utilizadores de veículos eléctricos vão igualmente saber onde estão os postos de carga mais próximos através deste novo serviço mas, sobretudo, ficar a saber os que estão a funcionar. Segundo o Google Maps, este serviço irá diminuir a “ansiedade de carga” ao informar quando o ponto de carregamento foi utilizado pela última vez, bem como a potência disponível (dividida em carga Lenta, Média, Rápida e Ultra Rápida) e o tipo de tomada.

O novo Google Maps com IA a alimentar o Immersive View, Lens in Maps irá ser lançado nos próximos 12 meses, arrancando para já em 12 países, a começar pelos EUA, Canadá, França e Alemanha, não tendo os restantes oito sido anunciados. As vantagens do novo sistema vão igualmente estar disponíveis para os veículos cujo interface está equipado com o Google Auto.

“A Inteligência Artificial impulsionou verdadeiramente a forma como nós mapeamos”, admitiu o vice-presidente e director-geral da equipa Geo da Google, Chris Phillips, em conversa com a imprensa. “O recurso à Inteligência Artificial permitiu-nos fundir biliões de imagens do Street View com vistas aéreas”, acrescentou. E, para dar uma ideia das diferenças entre o sistema com e sem o reforço do IA, Phillips disse que o mapeamento “parece ter vida”.