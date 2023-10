É frequente os atores de séries televisivas icónicas ficarem indelevelmente ligados à sua personagem, tanto aos olhos do público como dos produtores cinematográficos quando tentam prosseguir a sua carreira, mas poucos ficarão tão intimamente colados como Matthew Perry e o seu Chandler Bing de Friends. Ainda que o ator até tenha sido nomeado ao Emmy em três outros momentos (duas vezes para Melhor Ator Convidado em The West Wing e outra para Melhor Ator em Mini-série ou Telefilme por The Ron Clark Story) é impossível olhar para a sua cara sem associar imediatamente a Chandler.

O ano era 1994, os Estados Unidos recebiam pela primeira vez o Campeonato do Mundo de Futebol e os cinemas apresentavam como opções clássicos como Pulp Fiction, Os Condenados de Shawshank, O Rei Leão, Forrest Gump ou Speed. Era um tempo mais simples. Nesse setembro, a NBC estreava no bloco de programação que já incluía o sucesso de Seinfeld (e do sub-apreciado Mad About You) uma nova sitcom sobre um grupo de seis amigos a viver em Nova York. Ross, Rachel, Monica, Joey, Phoebe e Chandler tornaram-se rapidamente nomes obrigatórios no panorama da história da cultura pop a nível mundial.

[10 momentos “inesquecíveis” da personagem Chandler Bing na série “Friends”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.