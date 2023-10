Mais um ano, mais uma cerimónia organizada pela France Football, mais uma Bola de Ouro para Lionel Messi. O médio argentino, que conquistou o Mundial do Qatar e está atualmente nos norte-americanos do Inter Miami, foi considerado o melhor jogador da temporada 2022/23 e recebeu o galardão pela oitava vez, engrossando ainda mais um registo máximo que já lhe pertencia.

Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or! ????????✨✨

????????✨✨✨

????????✨✨✨✨✨

????????✨✨✨✨✨✨✨#ballondor pic.twitter.com/fDpFMqMl1Y — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Messi sucede assim a Karim Benzema, que ergueu a Bola de Ouro há um ano, e torna-se o primeiro jogador a atuar fora da Europa a receber a distinção — numa temporada em que, pela primeira vez em 20 anos, Cristiano Ronaldo não integrou o lote de 30 finalistas. Na gala que decorreu esta segunda-feira em Paris, no Théâtre du Châtelet, foram ainda distinguidos os vencedores do Prémio Yashin e do Prémio Kopa: Emiliano Martínez foi escolhido como o melhor guarda-redes da época passada, enquanto que Jude Bellingham recebeu o troféu de melhor jogador Sub-21.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na mesma cerimónia, apresentada por Didier Drogba e pela jornalista francesa Sandy Héribert, a France Football entregou ainda a Bola de Ouro feminina. Aitana Bonmatí foi considerada a melhor jogadora do mundo, também sem qualquer surpresa, e fechou um ano perfeito em que conquistou o Campeonato e a Liga dos Campeões com o Barcelona e ainda o Mundial com a seleção espanhola. A médio de 25 anos sucede assim à colega e compatriota Alexia Putellas, que tinha recebido a distinção nos dois anos anteriores.

Também em Paris, Vinícius Jr. recebeu o Prémio Sócrates das mãos de Alberto II do Mónaco, sendo reconhecido pelo trabalho que faz com crianças desfavorecidas no Brasil, Pelé, Bobby Charlton e Luis Suárez foram homenageados e Erling Haaland venceu o Prémio Gerd Müller, atribuído ao melhor avançado do ano. O Barcelona conquistou o prémio de equipa feminina do ano, enquanto que o Manchester City ganhou a distinção de melhor equipa masculina da temporada passada.

De recordar que, entre todos os nomeados da France Football, estavam incluídos três internacionais portugueses: Rúben Dias e Bernardo Silva, ambos nomeados para a Bola de Ouro e colocados respetivamente em 30.º e 9.º lugar, e ainda António Silva, finalista do Prémio Kopa, colocado em 8.º lugar.

Bobby Charlton ???????????????????????????? Luis Suárez ???????? Pelé ???????? Eternal legends ????#ballondor pic.twitter.com/GqT5xkbdQf — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Nomeados para a Bola de Ouro:

Josko Gvardiol (RB Leipzig e Manchester City/Croácia)

André Onana (Inter Milão e Manchester United/Camarões)

Karim Benzema (Real Madrid e Al-Ittihad/França)

Mohamed Salah (Liverpool/Egito)

Jamal Musiala (Bayern Munique/Alemanha)

Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt e PSG/França)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund e Real Madrid/Inglaterra)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica)

Bernardo Silva (Manchester City/Portugal)

Khvicha Kvaratskhelia (Nápoles/Geórgia)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Nicolò Barella (Inter Milão/Itália)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

Ilkay Gündoğan (Manchester City e Barcelona/Alemanha)

Yassine Bounou (Sevilha e Al-Hilal/Marrocos)

Julián Álvarez (Manchester City/Argentina)

Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil)

Rodri (Manchester City/Espanha)

Lionel Messi (PSG e Inter Miami/Argentina)

Antoine Griezmann (Atl. Madrid/França)

Lautaro Martínez (Inter Milão/Argentina)

Robert Lewandowski (Barcelona/Polónia)

Kim Min-jae (Nápoles e Bayern Munique/Coreia do Sul)

Luka Modric (Real Madrid/Croácia)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Victor Osimhen (Nápoles/Nigéria)

Harry Kane (Tottenham e Bayern Munique/Inglaterra)

Nomeadas para a Bola de Ouro:

Daphne Van Domselaar (Twente e Aston Villa/Países Baixos)

Lena Oberdorf (Wolfsburgo/Alemanha)

Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai e Manchester United/Japão)

Millie Bright (Chelsea/Inglaterra)

Salma Paralluelo (Barcelona/Espanha)

Sophia Smith (Portland Thorns/Estados Unidos)

Hayley Raso (Manchester City e Real Madrid/Austrália)

Amanda Ilestedt (PSG e Arsenal/Suécia)

Georgia Stanway (Bayern Munique/Inglaterra)

Olga Carmona (Real Madrid/Espanha)

Fridolina Rolfö (Barcelona/Suécia)

Rachel Daly (Aston Villa/Inglaterra)

Alba Redondo (Levante/Espanha)

Linda Caicedo (Real Madrid/Colômbia)

Kadidiatou Diani (PSG e Lyon/França)

Patricia Guijarro (Barcelona/Espanha)

Ewa Pajor (Wolfsburgo/Polónia)

Guro Reiten (Chelsea/Noruega)

Sam Kerr (Chelsea/Austrália)

Debinha (North Carlina Courage e Kansas City Current/Brasil)

Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)

Alexandra Popp (Wolfsburgo/Alemanha)

Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)

Jill Roord (Wolfsburgo e Manchester City/Países Baixos)

Katie McCabe (Arsenal/Irlanda)

Wendie Renard (Lyon/França)

Asisat Oshoala (Barcelona/Nigéria)

Mary Earps (Manchester United/Inglaterra)

Khadija “Bunny” Shaw (Manchester City/Jamaica)

Mapi León (Barcelona/Espanha)

Nomeados para o Prémio Yashin:

Brice Samba (Lens/França)

Dominik Livaković (Dínamo Zagreb e Fenerbahçe/Croácia)

Aaron Ramsdale (Arsenal/Inglaterra)

André Onana (Inter Milão e Manchester United/Camarões)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

Ederson (Manchester City/Brasil)

Marc-André ter Stegen (Barcelona/Alemanha)

Mike Maignan (AC Milan/França)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Yassine Bounou (Sevilha e Al-Hilal/Marrocos)

Nomeados para o Prémio Kopa: