O Campeonato do Mundo do Qatar já terminou há exatamente dez meses mas nem por isso perde atualidade. Ou melhor, faz a atualidade. E é a partir desse Mundial conquistado pela Argentina nas grandes penalidades frente à França que pode ser escrita mais uma página inédita no futebol por Lionel Messi, um dos maiores argumentistas das últimas décadas a par de Cristiano Ronaldo mas com maior peso na lista de prémios.

De acordo com o jornal catalão Sport, o número 10 é o principal favorito à conquista da Bola de Ouro deste ano, sucedendo assim a Karim Benzema, do Real Madrid, que recebeu o prémio em 2022. Grande ponto a favor? O facto de ter conquistado o Mundial pela Argentina, o primeiro da carreira e o terceiro do país após as campanhas de Mario Kempes e sus muchachos em 1978 e de Diego Maradona e companhia em 1986. E se esse for o fator decisivo para desequilibrar a balança, a vitória parece mesmo estar garantida.

No entanto, há outro dado “novo” na questão da Bola de Ouro. Caso conquiste mesmo o galardão, que seria o oitavo da carreira depois das vitórias em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021, Lionel Messi passará a ser não só o jogador com mais troféus tendo o estatuto reforçado (Cristiano Ronaldo, que se segue, ganhou por cinco ocasiões que coincidiram sempre com anos em que conquistou a Champions) mas também o primeiro na história a alcançar o feito jogando numa equipa fora da Europa, neste caso na MLS.

De recordar que o jogador que fez quase toda a carreira no Barcelona, onde ganhou quatro Champions, três Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias, dez Campeonatos, sete Taças e sete Supertaças, rumou ao PSG em 2021 mas saiu dois anos depois sem cumprir o objetivo de conquistar a Liga dos Campeões pelos franceses (onde ganhou dois Campeonatos e uma Supertaça), rumando aos norte-americanos do Inter Miami… onde ficará sem jogar até fevereiro depois de a equipa onde jogam também Sergio Busquets e Jordi Alba ter falhado a qualificação para os playoffs. Ainda assim, a vitória na Bola de Ouro parece “prometida”.

