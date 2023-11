A notícia sobre os novos reforços do jogo Gran Turismo 7 chegou através de uma publicação na rede X de Kazunori Yamauchi, o CEO da Polyphony Digital, criador japonês de videojogos que lançou a primeira edição deste popular simulador de condução para a PlayStation em 1997. O tweet antecipou o lançamento de um conjunto de reforços para a 7.ª geração do Gran Turismo.

A imagem que acompanhou o anúncio de Yamauchi revela, ainda que de uma forma difícil de identificar, os sete novos modelos que vão estar disponíveis e um dos escolhidos para a nova versão do GT 7, que foi introduzido no mercado em 2022, é o Mercedes 190E, que se espera oferecer a versão que disputou o DTM, o Evo II.

A big update is coming next week.

来週、大型アップデート来ます。 #GT7 pic.twitter.com/G3PNDb3wno — 山内 一典 (@Kaz_Yamauchi) October 29, 2023

Também está presente o Dodge Charger, desportivo menos importante para os europeus do que para os norte-americanos, mas que não deixa de ser um modelo respeitado. Curiosamente, se o Charger está à esquerda, surge ao seu lado um outro Dodge, o Challenger Demon, bastante mais recente e potente. Oriundo do mesmo continente, aparece ainda o Tesla Model 3, o representante dos veículos eléctricos para este simulador de condução.

Não menos impressionante é o Nismo 400R, uma versão altamente “puxada” do Nissan Skyline R33 GT-R, modelo que já é uma tradição nos Gran Turismo. Se o Nismo está na fila da frente, ao seu lado surge a Porsche representada pelo 911 GT3 RS com uma imponente asa traseira, tendo ao lado o Lexus LFA, uma referência para o universo do Grupo Toyota.