A Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, vai investir 29 milhões de euros na construção e reabilitação de 133 novos apartamentos, até 2025, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), anunciou esta segunda-feira aquela autarquia.

Num comunicado, a Junta de Freguesia (PS) disse que esta decisão foi aprovada em reunião de executivo e que se trata do “maior pacote de investimento alguma vez realizado por uma junta de freguesia, na área da habitação”. Segundo a nota, o objetivo “é continuar a combater a grave crise habitacional que Lisboa atravessa”.

O investimento, aprovado na última reunião de executivo, prevê a aquisição de “quatro terrenos para construção e reabilitação”, além de “13 apartamentos dispersos por vários locais da freguesia”, que se juntam às candidaturas já aprovadas pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) para outros dois edifícios, na Rua Cláudio Nunes e Travessa José Agostinho.

Desta forma vai ser possível, de acordo com a autarquia, disponibilizar até 2025 de “133 novos apartamentos em Benfica, com tipologias que vão desde o T0 ao T3, ao abrigo da linha de financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) — 1º Direito”.

Na nota, a junta dá conta que a candidatura foi realizada “em menos de dois meses”, desde a entrada da nova versão do Programa de Apoio e Acesso à Habitação, 1ºDireito, e resulta do trabalho da recém-criada equipa da junta na área da habitação.

O investimento para criar soluções habitacionais dignas que permitam às famílias lisboetas continuar a viver no Bairro de Benfica está inserido numa estratégia local de habitação que pretende, até 2026, criar 250 fogos para arrendamento a baixo custo no Bairro de Benfica”, salienta a nota da autarquia.