Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, foi o primeiro a reagir às buscas e detenções desta manhã, a partir da Assembleia da República. “Estamos neste momento perante factos de enorme gravidade, mas essa gravidade decorre, principalmente, da reunião de urgência que o primeiro-ministro teve com o Presidente da República”, afirmou.

Entretanto, António Costa já voltou à residência oficial de Marcelo Rebelo de Sousa e anunciou que vai falar ao país às 14 horas. O PSD ainda não se pronunciou, Montenegro convocou reunião urgente da comissão permanente do partido para hoje à tarde. “Após a reunião, o Presidente do PSD fará uma declaração ao país”, apontou o partido.

Para o líder da IL, “o normal seria que o primeiro-ministro chegasse à conclusão que não tem condições para continuar em funções”. Uma vez que, “neste momento sabe-se que pelo menos três pessoas do círculo de pessoas próximas do primeiro-ministro foram detidas. Rui Rocha garante ainda que desconfia que o padrão ético de António Costa seja baixo. O liberal lembrou ainda que António Costa amarrou o seu futuro político a João Galamba. E garantiu: “Não podemos ter o primeiro-ministro em funções com o seu círculo íntimo detido ou arguido”.

