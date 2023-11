Carlos III celebra 75 anos com um novo projeto e à espera de um telefonema de Harry

Quanto ao filho mais novo do aniversariante, o príncipe Harry, a BBC noticia que este irá telefonar ao pai para desejar um feliz aniversário. Na semana passada foi noticiado que o príncipe Harry teria sido convidado para o jantar de aniversário do Rei na sua residência Clarence House, mas o gabinete do duque de Sussex desmentiu que tal tivesse acontecido. Segundo o Telegraph, quando o príncipe Harry fez 39 anos, em setembro, não terá recebido nenhuma chamada nem do pai nem do irmão.

As celebrações públicas do Rei incluem uma salva de tiros na Torre de Londres e uma receção a enfermeiros e parteiras do Sistema Nacional e Saúde (NHS, na sigla original) no Palácio de Buckingham para cerca de 400 convidados. Carlos III terá também uma celebração privada que deverá consistir num jantar para família e amigos próximos.

O Rei e a rainha têm tido umas semanas particularmente preenchidas. Foi há precisamente uma semana que Carlos III teve a sua primeira abertura de parlamento, depois de chegar de uma vista de estado ao Quénia, a primeira do seu reinado a um país da Commonwealth.