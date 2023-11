Atrás de gavetas e janelas ou dentro de caixas e bolsas escondem-se surpresas que fazem de cada calendário do advento uma tentação e uma descoberta. Há muito que estes calendários deixaram de ser uma brincadeira para crianças e os 60 exemplares que aqui reunimos são para adultos com gostos variados e até requintados e que podem muito bem não conseguir cumprir o ritmo de uma revelação por dia.

Na galeria no topo deste artigo reunimos diferentes calendários com produtos de beleza, chocolates, doces, chá, café, cerveja, velas, brinquedos, joias, meias e até um com os bolsos dos dias vazios, prontos serem preenchidos com criatividade.

Dezembro até pode estar a umas duas semanas de distância, mas há que escolher o calendário ideal e quem quer encomendar versões especiais vindas de longe tem de se apressar. Quem não for a tempo dos calendários de 24 dias tem sempre os de 12, que contam os dias entre o Natal e o dia de reis, ou ainda os calendários que completam o mês de dezembro com surpresas para os dias entre os dias 25 e 31.