A gigante norte-americana do comércio eletrónico Amazon anunciou a construção do seu primeiro parque de energia eólica no Brasil, com uma capacidade de geração instalada de 255 gigawatts-hora por ano.

A Amazon disse que o projeto faz parte de um pacote de 12 mil milhões de dólares (11,03 mil milhões de euros), lançado em 2014 para estimular este tipo de iniciativas de energias renováveis, de acordo com um comunicado, divulgado na terça-feira, sem avançar números detalhados do investimento.

A empresa vai começar a trabalhar no próximo ano no Complexo Eólico Seridó, no estado do Rio Grande do Norte.

A gigante norte-americana tem como objetivo gerir todas as suas operações globais com 100% de energia renovável até 2025.

O parque eólico, que deverá poupar 148 mil toneladas de dióxido de carbono por ano, será construído pela Elera Renováveis, uma subsidiária do grupo canadiano Brookfield Asset Management.