A Amazon investiu mais 2,75 mil milhões de dólares na Anthropic, startup de inteligência artificial sediada em São Francisco e que rivaliza com a OpenAI, criadora do ChatGPT. Em setembro, a gigante tecnológica já tinha investido 1,25 mil milhões de dólares na empresa e afirmado que pretendia injetar até quatro mil milhões. A informação avançada esta quarta-feira, em comunicado, corresponde à segunda parcela desse financiamento, que já estava previsto e que tinha de ser concluído até ao final deste mês.

Como parte do acordo entre as empresas, fechado no ano passado, a “Anthropic está a utilizar a Amazon Web Services (AWS) como o seu principal fornecedor de serviços na nuvem para cargas de trabalho de missão crítica, incluindo investigação de segurança e desenvolvimento de futuros modelos” de inteligência artificial. Além disso, a startup concordou em utilizar os chips da tecnológica liderada Andy Jassy para “construir, treinar e implementar os seus modelos no futuro”.

De acordo com a CNBC, a injeção de capital agora concluída representa o maior investimento externo feito pela Amazon em três décadas de história. A tecnológica vai manter uma participação minoritária na Anthropic e não vai ter um lugar no conselho de administração da startup, que é considerada pioneira em matéria de inteligência artificial generativa e que tem um chatbot — o Claude — que rivaliza com o ChatGPT.

Ao longo do ano passado, a Anthropic fechou cinco acordos de financiamento diferentes, no valor de cerca de 7,3 mil milhões de dólares. Com o fechar do investimento da Amazon, já angariou mais de 10 mil milhões de dólares. Além da Amazon também a Google já investiu na rival da OpenAI, que foi fundada em 2021 pela equipa que desenvolveu o modelo GPT-3 dessa empresa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O investimento da Amazon chega cerca de dois meses depois de a Comissão Federal de Comércio norte-americana ter emitido ordens de pedidos de informação relacionadas com os investimentos de gigantes tecnológicas e empresas que trabalham no desenvolvimento de inteligência artificial generativa. A Amazon foi uma das visadas, bem como a Anthropic, a OpenAI, a Google e a Microsoft.