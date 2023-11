O maior contributo dos suecos para a segurança automóvel, o teste do alce, voltou a favorecer o Tesla Model S, agora na versão Plaid. Concebido como uma manobra de esquiva para evitar qualquer coisa que surja pela frente na estrada, levando o condutor a guinar repentinamente para um lado para se desviar do obstáculo, e depois para o outro, a fim de regressar à sua faixa de rodagem, o teste do alce apura que automóveis são mais estáveis e têm um comportamento mais eficaz e previsível, permitindo ao condutor realizar a manobra sem se despistar ou perder o controlo da viatura.

Já aqui noticiámos que no teste do alce realizado pelos espanhóis do Km77, os Tesla Model 3 e Model Y bateram folgadamente os Porsche Taycan (Turbo S e GTS), que não conseguiram realizar a manobra sem derrubar os cones que limitam a pista a mais de 78 km/h – apenas 1 km/h acima do valor alcançado pelo pequeno (e barato) Dacia Spring –, enquanto os dois Tesla realizaram a manobra a 83 km/h, sendo este o melhor valor conseguido nos testes. Aguardava-se, pois, ver como se iria comportar o Model S Plaid, uma vez que a Porsche alegou que a maior dimensão do Taycan, face aos Model 3 e Y, explicava o desaire da berlina desportiva alemã.

Maior e mais largo do que o Taycan, o Plaid deveria sentir mais dificuldades em percorrer o “duplo S” em que consiste a manobra de esquiva, mas o mais potente dos Model S surpreendeu ao realizar o teste do alce a 82 km/h.

A berlina desportiva norte-americana que consegue ser mais potente (1020 cv contra 761), mais leve (2265 kg contra 2370), mais veloz (322 km/h contra 260), mais rápida (2,1 segundos de 0-100 km/h contra 2,8) e mais acessível (111.990€ contra 205.209€), revelou-se ainda mais eficiente no teste sueco do que os Porsche Taycan (78 km/h) já testados pela organização independente espanhola. O Model S Plaid (82 km/h) é apenas batido pelos Model 3 e Y (83 km/h), como pode ver no vídeo: